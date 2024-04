Lacalle Pou apuntó contra Milei en la cena de la Fundación Libertad: “El Estado te tiene que hacer ‘piecito’”

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou , estuvo presente en la cena de la Fundación Libertad, donde también expuso Javier Milei. El mandatario charrúa se diferenció del colega argentino y sostuvo el rol fundamental del Estado.

Lacalle Pou tuvo su momento de oratoria previo a Milei. Ante los presentes sintetizó “la receta Uruguay” que “no es plausible de pasar a otro país”, alejando sus ideas del par argentino.

“Nosotros contamos con un elemento poderosísimo que es la cohesión social. Sin eso, no hay posibilidad de gozar de la libertad individual. Si el todo no está bien, es imposible ser libre en este mundo moderno”, aseguró. “Uno de los anclajes uruguayos es el Estado fuerte, no grande. Es más, para que sea fuerte, no tiene que tener tanta dimensión”, añadió.

Y luego, hizo un repaso sobre el rol que le toca cumplir: “¿Cuál es el deber de un presidente? Primero, tener valores y principios; segundo, seguir los programas de gobierno; tercero, gobernar para todos, el que más me quiere y el que menos. Hacen falta instituciones fuertes y para eso, una clara separación de los poderes y una democracia fuerte”.

“Sin un Estado no todos podemos disfrutar de la libertad. El Estado te tiene que ‘hacer piecito’; tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad. Hace tiempo vi pintado en una pared: ‘Firme con las ideas y suave con las personas’. Nunca pensé que en el cumplimiento de los deberes morales y éticos esa frase me iba a acompañar todos los días”, cerró, distanciándose una vez más de Javier Milei y su idea del Estado.