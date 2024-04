Nuevo round entre María Eugenia Ritó y Nazarena Vélez en la tele: "Me trataste de gato"

Se recontra picó. María Eugenia Ritó y Nazarena Vélez se ningunearon en la tele. No faltaron ironías, ni tampoco algunos insultos. Fue en LAM que cumplió sus 2.000 programas al aire con Ángel de Brito.

A todo esto, recordemos que, la mencionada actriz y la ex vedette se distanciaron debido a los desafortunados comentarios que tuvieron ambas partes, una hacia la otra, en el pasado.

Así, todo comenzó cuando Ritó recordó el vivo en Instagram que hicieron juntas en plena pandemia por COVID-19: “Nos había visto mucha gente, pero después la dejé de seguir en Instagram por algunos comentarios que hizo”.

“Pará, vamos a aclarar a la gente porque si no no va a entender nada”, la frenó Nazarena con la intención de desarrollar cuál fue el conflicto que se generó entre ellas que terminó por enfriar su vínculo de colegas. A continuación la angelita le recriminó: “Vos le mandaste un mensaje chot.... a Ángel tratándome de gato y de mala mina”. “Entonces, yo la dejo de seguir por for….”, sentenció filosa.

Entonces, al oír las palabras de Vélez, la ex vedette sostuvo que “venía de antes”. “Cuando trabajábamos juntas... tenías mala onda con todas, mandabas a echar gente me acuerdo”, le retrucó María Eugenia, picante. Cuando se dio cuenta que el ida y vuelta entre Nazarena y Eugenia comenzaba a subir de tono, el conductor intervino y los ánimos repentinamente se calmaron. “Yo te quiero Ritó”, le hizo saber la mamá de Barbie. Sin embargo, Ritó le respondió, ácida: “Muerta me querés ver vos, querida”.

“Estás loca, me parecés una gran mina, ocupaste un lugar increíble y deberías volver... pero creo que en algún punto tenés un humor antiguo, que es chot... Tratar a una mujer de put... es antiguo”, le explicó la angelita con un tono más serio. Pese a las buenas intenciones de Nazarena por ser cordial con la ex vedette, está volvió a acusarla de haber dejado a colegas sin trabajo: “Vos hiciste echar a alguien, eso es mucho peor. La gente sabe cosas de los otros, no lo niegues la realidad”.

Y un poco bajó la temperatura. Para finalizar, Nazarena hizo un mea culpa a modo de disculpas con Ritó para remarcar su compromiso con los tiempos que corren y hacerle saber no solo a María Eugenia sino a la audiencia del mencionado programa que los tiempos que corre la ayudaron a deconstruir y hoy entiende la gravedad de sus palabras en el pasado. “Yo en su momento, cuando nos peleamos, para ofenderte te dije ‘lesbiana’, yo era así de imbécil”, le dijo Vélez a Ritó.