Profunda reflexión de Ana María Picchio luego de asistir a la marcha universitaria: “Qué daría uno para que su hijo se educara bien”

Sabido es que, el martes se llevó a cabo una marcha en defensa de la universidad pública y algunos actores participaron de la misma. Así, la actriz Ana María Picchio estuvo presente en la mencionada movilización y reveló sus sensaciones.

“Cuando llegamos al lugar de la marcha había unos señores de unos 50 años, trabajadores de esos que se les nota en las orejas, en la boca, en las arrugas que son laburantes, laburantes y dijeron ‘es la primera vez en la familia que un hijo nuestro llega a la facultad’”, comenzó narrando la actriz, al tiempo que agregó: “Me parecía estar escuchando a mi mamá cuando decía estas cosas. Mi mamá decía ‘yo voy a trabajar aunque sea de sirvienta pero vos vas a ir a la universidad’”.

“Sentí por ejemplo que todos esos chiquitos que estaban ahí seguramente todos habían votado a Milei porque se lo veía como buscando una respuesta”, manifestó Picchio respecto a sus sensaciones durante la marcha.

Asimismo, y desde el el mismo contexto, la actriz reflexionó: “Yo creo que con la educación no se juega porque la educación es la madre, eso lo dijo Sietecases. La madre es la educación, la madre es la comida, el alimento; el padre es el que sale a las 6 de la mañana y vuelve a las 9 de la noche cansado y se va a dormir”.

“Entonces no me toquen los hijos, no me toques el porvenir de mis hijos; y me hizo muy bien estar ahí. Si no hubiera ido no hubiera entendido estas cosas”, sostuvo Ana María.

Por último, la actriz señaló: “Yo creo que esa gente que estaba ahí va a seguir siendo pro Milei pero con algunas cositas Milei va a tener que tener mucho cuidado, ya que vos ahora tenés un hijo y sabes lo que es eso, qué daría uno para que su hijo se educara bien, que daría para que supiera defenderse en la vida cuando uno no esté, que supiera leer”, finalizó Picchio.