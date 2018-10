Sorpresas de novias platenses: ¿Te querés casar conmigo?

Es un fenómeno que crece en la Ciudad, propuestas matrimoniales sorpresivas y organizadas como eventos. Las hacen ellos, pero mucho más de lo que se cree, ellas

| Publicado en Edición Impresa

Natalia Ponce (30), siempre fue decidida. Hace 10 años, en mayo de 2008, cerca de su casa de El Dique trabajaba un chico que le gustaba. Él era telefonista en una remisería y ella pasaba. Un día, dos, tres... Hasta que una vez, no sin vergüenza, lo encaró. Le dijo que le gustaba y que si quería salir a tomar algo. Esa misma noche se encontraron en un local de 6 y 50, y al poco tiempo se pusieron de novios.

“Él andaba en moto y ese día se le rompió, y se vino caminando desde El Dique hasta el centro de La Plata para verme. Eso me terminó de enamorar”, cuenta hoy Naty.

El noviazgo siguió, luego empezaron a convivir y, fruto de ese amor, nacieron dos hijos, Agustín, que tiene 8 años, y Ramiro, de 5.

El tema es que Nicolás Alaniz (30), el novio de Naty, nunca se quiso casar. Y después de 10 años, Naty pensó que ya era hora.

“Me enteré que hay grupos en Facebook donde se organizan compromisos sorpresa, y me decidí a hacerlo. Todavía no lo saben ni nuestros hijos. Yo ya tengo los anillos, que son de acero quirúrgico y alpaca en tres colores. Se lo voy a decir (hoy, miércoles 17 de octubre de 2018): ¿Te querés casar conmigo? Mejor dicho, se lo estoy diciendo ahora mismo a través del diario, esperando su respuesta”.

La idea de Naty, lectora de EL DIA, fue justamente esta, la de poder llevarle el diario a su novio para que él mismo lea su propuesta de matrimonio, con sus hijos como testigos. “¿Que si estoy nerviosa? Y sí, un poco. Y espero que me diga que sí, pero no sé, yo creo que le va a gustar”, confiesa Naty.

LA SORPRESA DE VALERIA

Valeria Raineri (36) y Gerardo Falivene (35), hace tres años que están de novios. Los dos vienen de una convivencia anterior, con hijos. Valeria tiene dos, Juan (16) y Emma (7), mientras que Gerardo tiene una sola hija que se llama igual que la de Valeria, Emma (5). Y los dos son solteros.

“Siempre dijimos, individualmente, que nunca nos casaríamos. Pero hace poco me surgió una oportunidad laboral en el sur y, ante mis dudas, él me dijo que me acompañaría, a pesar de lo difícil que sería, y que allá él también encontraría algo para trabajar. Ante eso, yo me dije ‘este es el hombre de mi vida y con el que quisiera estar hasta que me muera’, y me puse en campaña para demostrárselo”, cuenta Valeria. Esa “campaña” consistió en ir organizando una propuesta de matrimonio sorpresa, para lo que debía contar con varios cómplices.

Comenzó por el lugar de trabajo de Gerardo, en pleno centro de La Plata. Habló con algunos de sus compañeros y les preguntó si podrían ayudarla para darle una sorpresa a su novio. Luego, compró los anillos de rigor, de oro, tungsteno y acero quirúrgico. Disimuladamente, su hijo Juan la ayudó para tomarle a Gerardo las medidas del dedo.

Fue al trabajo de su novio

Un domingo, Valeria le pidió a Gerardo que se vistiera lindo cuando fuera a trabajar. Y él, la verdad, no le dio mucha bolilla y, como era domingo, fue de jeans y zapatillas, como siempre. Pero a eso de las 17,30, Valeria fue al trabajo de Gerardo, los compañeros de él la hicieron pasar y la escondieron en un cuarto. Ella iba con torta, anillos y globos.

El jefe de Gerardo, también cómplice, le encomendó que abriera una determinada página en la computadora, y para su sorpresa se encontró con una foto de Valeria y la frase ¿Will you marry me? Al instante entró Valeria, y Gerardo no pudo más que mirarla y decir que sí, mientras sus compañeros aplaudían.

Los de Natalia y Valeria son solo dos casos, pero son muchos más los que vienen sucediendo desde hace un tiempo en la Ciudad, y muchos más todavía los que están en preparativos.

“Esto es algo mucho más común de lo que la gente cree -dice Anick Parodi (33), organizadora de propuestas de casamiento-, tuvimos cuatro compromisos sorpresa en 15 días y hay otros seis en camino, todos en la ciudad de La Plata”.

“Es el hombre de mi vida y con el que quisiera estar siempre”

Valeria Raineri

“Se lo estoy diciendo ahora a través del diario, esperando su respuesta”

Natalia Ponce