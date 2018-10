Mirtha Legrand contra Esmeralda Mitre: "A vos todo te cae mal"

Se cruzaron durante el programa de este sábado por la noche

Mirtha Legrand y Esmeralda Mitre protagonizaron un tenso momento al aire durante el programa de la diva del sábado por la noche.

Sin pelos en la lengua, la conductora le dijo a la invitada, en referencia a su participación en el Bailando 2018: "Querés dar una sensación de superioridad y a la gente le cae mal".

Ella, en tanto, respondió: "Creo que la gente a veces me ha subestimado mucho. Yo me he sentido muy mal, entonces me gustaría que vos, Mirtha, entiendas todo lo que yo he sufrido, los ataques del kirchnerismo… Y a veces uno se cansa de pecar de humilde y hay que decir las cosas como son. Tuve una persona que empezó a decir que mi padre era un dictador".

El cruce siguió cuando Mirtha contratacó: “Si tengo que ser crítica tuya, lo voy a ser. Lo tuyo es indefendible. Aprovechaste el Bailando para decir estas cosas. Hay cosas muy privadas que no se comentan en televisión. Antes eras una figura desconocida, pero ahora sos muy conocida".

Tras varios minutos de discusión, la conductora dijo:"¡Ay, Esmeralda son todos reproches para todo el mundo! Basta querida, basta".

Y agregó: "Qué difícil es hablar con vos, todo te cae mal. Sos una persona muy difícil".