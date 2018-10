Estudiantes bonaerenses se movilizan contra la reforma de las escuelas técnicas

Aseguran que “no es un cambio pedagógico sino un ajuste”. El Gobierno asegura que actualiza programas “obsoletos”

Por CARLOS ALTAVISTA

El lunes 29 de octubre, casi sesenta centros de estudiantes de otras tantas escuelas técnicas bonaerenses se movilizarán hasta la sede de la Dirección General de Educación para manifestar su rechazo a la reforma del plan de estudios de esa modalidad de la enseñanza que impulsa el Gobierno.

Entregarán un documento con sus principales críticas: “no fuimos consultados”; “la reducción en la carga horaria (de 826 horas) no apunta a una mejora pedagógica, es un ajuste”; “nos quitan las materias de formación general”; “egresaremos preparados en la parte técnica pero ignorantes en todo lo demás”. Y un largo etcétera.

La directora provincial de Educación Técnica, Lucía Galarreta, aseguró que el borrador de la reforma -aún no aprobado por el Consejo General de Educación- “respeta los núcleos prioritarios de aprendizaje en materia de formación general. Ese derecho no será vulnerado”. Añadió que los docentes no perderán sus empleos por la fuerte reducción de horas “ya que serán reubicados en cargos a crear, como el de los tutores”. Y subrayó que el corazón de la iniciativa es “actualizar los contenidos para que los jóvenes salgan con las herramientas que requiere el mercado laboral actual”.

REFORMA SÍ. ESTA NO

Unos 15 alumnos de tres escuelas técnicas platenses contaron con preocupación que se enteraron de los cambios “una vez en marcha, porque dimos con un borrador del proyecto a mitad de año. Nadie nos informó ni nos consultó. Y el primer impacto fue ver que sacan materias claves para nuestra formación como ciudadanos, o bien reducen drásticamente su carga horaria. Historia, Geografía, Literatura, Biología. No ocurre lo mismo con la parte técnica. ¿Nos quieren ignorantes?” dispararon y realzaron que “no todos al egresar trabajan como técnicos o siguen ingeniería”.

Luego se refirieron al “contexto en que se da la reforma”. “Este año, los alumnos de 7º no tuvimos prácticas profesionalizantes hasta agosto porque el Copret (consejo provincial de educación y trabajo) no firmó el convenio con las empresas. Eso demuestra falta de interés. Estamos en la escuela técnica porque apostamos a un país con desarrollo de la industria nacional, con buenos trabajos y bien pagos, y sin embargo, en uno de los primeros borradores habían sacado la materia Derecho laboral. Para nosotros, estos cambios no conservan la esencia de los industriales”, aseveraron los chicos y chicas del Albert Thomas, de la Técnica 8 y de la Técnica 9.

Convencidos de que muchos de sus docentes perderán el empleo por la quita de horas o de asignaturas, relataron que “luego de mucha insistencia, 20 centros de estudiantes pudimos reunirnos hace un tiempo con el Copret. Nos dijeron que el recorte de horas es para evitar la deserción. Les respondimos que, a nuestro entender, la deserción tiene que ver con las condiciones inaguantables en que se estudia y con los crecientes problemas económicos de los estudiantes. En el Albert Thomas a veces no hay clases en el laboratorio de Química por pérdidas de gas. Y en la Técnica 9, el gas está cortado hace casi tres meses. Además, volvieron a habilitar una zona del edificio que habían clausurado, pero sin hacer los arreglos”, ejemplificaron alumnos y alumnas.

Resaltaron que “las escuelas técnicas han demostrado, a través de numerosos proyectos y de su participación en las olimpíadas de Química, Matemática, Construcción, que forman recursos humanos de calidad. Pero no vemos reflejado eso en el proyecto de reforma; sólo un ajuste. No queremos que nuestro título se devalúe, que perdamos posibilidades laborales, que las pierdan nuestros docentes. Queremos discutir una reforma. Pero no que se aplique ésta”.

Un documento que circula entre los centros de estudiantes, titulado “La escuela técnica no se toca. ¿Cómo es la reforma?”, detalla año por año y materia por materia los “recortes” previstos. “El Gobierno quiere reformar la escuela técnica para ‘salvarnos de la carga horaria’ y ‘modernizarnos’”, ironiza la portada del escrito.

Galarreta confirmó que la nueva currícula entrará en vigencia en 2019 si el Consejo General de Educación aprueba el proyecto. “Hoy, en la orientación electrónica se estudia telefonía analógica. Eso lo dice todo. Es un plan obsoleto. Las cámaras empresarias nos dicen que los chicos no salen preparados. No podemos permitir que sigan egresando sin los conocimientos que el actual mercado laboral requiere”, remató la directora provincial.