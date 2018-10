La “U” le regaló una goleada a Galland, en su despedida como jugador de hockey

Por su parte, Santa Bárbara “A” cerró la participación en el Top 10 de Primera División Caballeros con una victoria sobre Ducilo

| Publicado en Edición Impresa

Marcelo Galland decidió poner término a su extensa carrera como jugador de hockey sobre césped. Si bien, Universitario “A” no pudo mantener la máxima categoría se despidió con un triunfo al superar a San Martín 6 a 4, en Gonnet, por la última fecha del torneo Reubicación A-B.

Claro que más allá del triunfo todos estaban enfocados a la despedida de Galland, que actualmente cumple las funciones de presidente de la institución, que tiene su sede principal en la calle 46.

Y precisamente, Galland -que llevó el brazalete de capitán- se dio el gusto de convertir uno de los tantos de la victoria de la “U” sobre San Martín. El resto de los goles fueron conquistados por Máximo Kiernan (2), Sebastián Bruno, Juan Santiago Cavasa y José Ignacio González.

“La verdad que ya lo tenía decidido desde hace un tiempo. Seguramente que no será fácil el retiro para uno que siempre estuvo dedicado a esta actividad en el club, pero desde la presidencia seguiré ligado de una u otra manera. El único costado triste que me deja esta ida es que no pudimos cumplir con el objetivo deportivo, que era mantener a Universitario en Primera, pero seguramente los chicos que quedan van a volver a poner a la U en su lugar”, le comentó Galland a este medio una vez finalizado el encuentro ante San Martín, donde recibió un presente de sus compañeros de equipo y el cuerpo técnico.

La próxima temporada del hockey metropolitano en la Primera División “B” tendrá a Univeristario como a uno de sus equipos, con el objetivo de recuperar un lugar en la máxima categoría de la AAHBA.

Por su parte, Santa Bárbara “A” también terminó su participación en el Top 10 de Primera División de Caballeros con una goleada al derrotar a Ducilo 4 a 1, en su cancha sintética de agua de Gonnet. Los tantos del equipo dirigido técnicamente por Marcelo Garraffo fueron anotados por Sebastián Pinedo Ruíz (2), Estanislao Pérez Pesado y Lisandro Zocchi.

En lo que tiene que ver con Santa Bárbara “B” se aseguró un lugar en los playoffs del torneo de Reubicación B2 con el triunfo de visitante contra Berazategui 2 a 0. Los tantos del equipo de Gonnet fueron señalados por Matías y Facundo Vargas.

Por la Reubicación B1, Universitario superó de local a SAG de Lomas de Zamora 4 a 3 (Ezequiel Brea, Agustín Cabral, Julian Pasciutto e Ignacio Sánchez); mientras que Estudiantes hizo lo propio con MDQ de Mar del Plata 4 a 1 (con 4 goles de Tomás Iglesias), en el Country Club de City Bell.

En lo que tiene que ver con las Damas, Gimnasia -que jugará los playoffs- se impuso de visitante a Olivos “B” 3 a 1 (Andrea Bello -2- y Nadia Sanabria); mientras que Estudiantes “C” cayó con Universidad de La Matanza 5 a 1 (María José Pérez).