Rodrigo de la Serna será parte de "La Casa de Papel"

Estará en el elenco de la tercera y cuarta temporada

Rodrigo de la Serna fue convocado a participar de la tercera y cuarta temporada de "La Casa de Papel", la popular serie española éxito en Argentina, por lo que volverá a la pantalla por la puerta grande.

En diálogo con Cineargentino.net, el actor expresó: "Es muy probable que el año que viene me vaya a España. Ya puedo confirmar que me convocaron para hacer la tercera y cuarta temporada de La Casa de Papel. Estoy a punto de firmar el contrato. Va a ser un personaje fuerte, muy importante. No puedo adelantar nada al respecto".

Y agregó: "Estoy contento porque es una serie que está muy bien realizada. Es un momento de mi vida en el cual esta vez voy a decir que sí. España es algo más cercano que Hollywood y tengo muchos amigos ahí".