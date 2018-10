Mirtha Legrand contra Esmeralda Mitre: "Es una chica muy extraña"

El fin de semana mantuvieron un duro cruce durante el programa de la conductora

El sábado pasado, Mirtha Legrand y Esmeralda Mitre se cruzaron durante el programa de la conductora. La diva acusó a su invitada de que "todo te cae mal" y que era muy difícil tratar con ella.

Días después, la diva fue abordada por la prensa y aunque primero se negó a hablar, luego se refirió al tema y dijo sobre la actriz: "No está muy bien, no está centrada".

Y agregó: "No me interesa. Ustede me conocen y el público también. Yo no soy nada de todo eso, absolutamente".

En cuanto a la entrevista puntual, Mirtha defendió su trabajo: "Vean el video, vean el programa, y ustedes me dirán si mi conducción fue acertada o no. Yo lo conduje muy bien, estuve muy bien (...) Yo no improviso todo, y a lo mejor la corté un poco, puede ser, ¡porque no dejaba hablar a nadie! Yo soy la conductora, yo pongo orden en el programa".

Y cerró: "La felicité porque hace tres años la vi en Hamlet, en el Teatro Presidente Alvear, y estaba muy bien como actriz. Entonces le digo: 'Estabas muy bien, Esmeralda'. 'Ah, bueno, bueno… Decímelo al aire, decímelo al aire'. Y al aire se lo dije, al aire se lo dije…".