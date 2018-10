Las entidades del campo muestran cautela por la exención de Bienes Personales

Las entidades que agrupan a los productores agropecuarios se mostraron hoy cautelosas ante la media sanción aprobada ayer en la Cámara de Diputados al Presupuesto, que mantiene la exención en bienes personales a las tierras rurales.

“Hay que esperar a ver que pasa con el Senado, porque los gobernadores tienen un interés especial en este impuesto porque la mayoría se coparticipa”, dijo a Télam Jorge Chemes, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

“Somos cautos, pero optimistas. La sociedad y el Gobierno sobre todo, tienen que entender que nosotros no somos ricos, que no es que ahora no se nos aplica un impuesto y por eso nos sobra la plata, seguimos agobiados con los mismos problemas de siempre”, destacó.

Chemes, que fue diputado nacional, consideró que en el campo “hay impuestos por todos lados, seguimos con la inflación en los balances”.

“Por ejemplo, en mi caso pago ganancias por vacas lecheras que me dan pérdida”, dijo. En una posición similar se mostró el titular de Carbap (Buenos Aires y La Pampa), Matías de Velazco, que dijo que “el voto de ayer fue positivo, pero es algo que no debería ni haberse discutido”.

“Al campo le cayó muy mal el tema de la tendencia al incremento de impuestos que existe en todos los niveles de Gobierno, cuando fue lo de las retenciones decidimos ponerle el hombro, pero si el Estado no hace el ajuste no podemos poner siempre los mismos”, destacó.