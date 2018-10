Sol Pérez lo confirmó: rechazó a uno de los históricos de la Selección 

Sol Pérez volvió a quedar en boca de todos por un dato que confirmó en el programa Online que conduce por el canal KZO. Pese a que no dio el nombre del deportista al que "le cortó el rostro", la revelación de la rubia surgió mientras en el programa hablaban de Sergio Agüero.

“Tuve la posibilidad de comer ahí pero no quise; no quiero dar demasiada información, solo voy a decir que con sus amigos tengo muy buena onda”, admitió la ex ‘Chica del Clima’ al referirse al "NO" que habría dicho a uno de los históricos jugadores de la Selección argentina.