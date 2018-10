Inquietud entre los nuevos vecinos de la Uocra por el movimiento en la zona

Dicen que hay numerosos grupos que permanecen durante horas frente a la sede gremial

Comerciantes, vecinos y empleados de reparticiones oficiales temen que en la zona de calle 50 entre 3 y 4, donde se instaló hace unas semanas la Uocra, se genere la misma escenografía que se vio en 44 entre 4 y 5 durante años.

Se trata de un área en pleno crecimiento comercial y quienes invirtieron allí están preocupados porque su apuesta podría correr riesgos.

Según indicaron vecinos, se forman numerosos grupos que se instalan durante horas en el lugar. Algunos de ellos, agregan, "orinan en los frentes de las viviendas y algunos comercios" y "hostigan a las chicas y jóvenes que pasan".

Fuentes del gremio, en tanto, explicaron respecto a la permanencia en el lugar que "se trata de una costumbre que cuesta desarraigar. Acá sólo pueden dejar el curriculum y no tienen más que hacer porque no se les da trabajo a nadie. No hay más bolsa de trabajo".

Y agregaron: "Ya les explicamos que no esperen nada en la zona, porque no se les dará nada. Pronto se colocará un cartel para informar explícitamente que no hay vacantes por otorgar".

Finalmente, se indicó que "hay custodia policial en la sede, y funcionan cámaras de monitoreo en las que nunca se comprobó que haya consumo de alcohol, molestias a la gente que pasa por la zona, bailes, o situaciones que pueden generar algún problema".