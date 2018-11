Preocupan en Villa Argüello los robos de madrugada: ahora le sacaron la bici a una estudiante

El hecho tuvo lugar en la misma cuadra en la que hace tres meses le desvalijaron la casa a otro estudiante al que le sacaron hasta los apuntes. Para llevarse el rodado, los malvivientes doblaron una reja. Para los vecinos, "son los mismos de siempre, un grupo de adolescentes que siempre anda merodeando por la zona buscando qué sacar"

El cansancio pudo más y una joven estudiante oriunda de Bariloche decidió irse a dormir después de una larga jornada de lectura y práctica.

Con el afán de irse rápido a la cama la joven se olvidó de ingresar la bicicleta con la que todos los días se desplaza a la facultad de Bellas Artes a su vivienda, un error que esta mañana la obligó a pasar uno de los momentos más frustrantes de su vida facultativa.

Es que si bien se trataba de una bicicleta vieja y desvencijada (tal como la describió ella), para la estudiante significaba mucho más que eso: era su medio de transporte predilecto que además de mantenerla activa físicamente influía directamente en el cuidado de su economía.

Tres ladrones aprovecharon el descuido de la joven e ingresaron a su casa saltando la reja que circunda el domicilio de 123 entre 65 y 66. Pero antes de dar el golpe, los malvivientes se aseguraron que no hubiese nadie despierto en la casa.

Por un lapso de al menos media hora, los individuos realizaron varias recorridas antes de lanzarse a sustraer el vehículo. No les importó el estado en el que se hallaba la bicicleta que hace poco había sido remendada con alambre.

Pudo más el afán por hacerse de aquel bien cuyo valor era inestimable para la víctima por las facilidades que le ofrecía para trasladarse de un punto a otro.

Con la destreza propia de un deportista, uno de los sujetos saltó la reja y se apoderó del rodado mientras los otros dos lo esperaban en la vereda vigilando que nadie advirtiera la maniobra.

Luego se retiraron por calle 66 con dirección a 124. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad de un vecino que le facilitó las imágenes para que hiciera la denuncia.

Pero el material probatorio no bastó para que le tomaran la exposición en la Comisaría N° 4 de Berisso. Los oficiales le indicaron que no podían tomarle la denuncia debido a que la joven no poseía los papeles que certificaran la propiedad del rodado.

"Treinta pesos en pasaje por día es mucho, seguro tendré que caminar" manifestó hoy la joven estudiante que sufrió el atraco anoche alrededor de las cuatro de la mañana en su vivienda.

En diálogo con EL DIA, la estudiante explicó que "en el último tiempo han aumentado la cantidad de delitos en la zona, tanto así que los vecinos están atemorizados por lo que pueda suceder".

Indicó que tal el nivel de preocupación en la zona que se ha creado un grupo de Whatsapp para ir haciendo un relevamiento de lo que ocurre. "De madrugada es difícil que alguien vea algo, todo el mundo trabaja y estudia al día siguiente y por la noche se duerme" precisó.

Así recordó el episodio que le tocó vivir a un amigo en la misma cuadra, al cual le desvalijaron la casa tras romperle la puerta. "Le sacaron hasta los apuntes y perdió la materia. El chico decidió irse del barrio". rememoró la joven sobre un caso del que se hizo eco EL DIA.