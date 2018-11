Albertengo: "Los errores de las primeras fechas me complicaron un poco la adaptación"

Lucas Albertengo, quien ante Colón tuvo un buen ingreso, se refirió a su momento y manifestó que los errores que cometió en las primeras fechas le complicaron un poco la adaptación.

"Siempre cuesta la adaptación, en Atlético Rafaela cuando debuté y también en Independiente me fue bien desde un principio. Por ahí cometer errores en las primeras fechas me complicó, no es fácil debutar así. Confío que puedo dar mucho más, no tuve un buen arranque pero ya pasó", destacó el delantero en conferencia de prensa.

Respecto a lo que fue el empate contra el Sabalero, dijo que "fue un punto importante, el rival se hace fuerte ahí, la idea era sumar y seguimos con esta racha sin perder. Pudimos encaminarnos y sumamos un punto importante".

En cuanto a la posición que ocupó cuando le tocó entrar, que fue acompañando a Pavone, destacó: "Es una posición en la que me siento cómodo, jugué siempre ahí. Entré para tener más peso ofensivo y salió bien porque conseguimos el empate y redondeamos un buen partido".

Desde lo grupal, aseguró que el Pincha pudo salir de una mala racha porque la confianza se va construyendo a partir de los triunfos: "El tema de la confianza influye. El fútbol son rachas y supimos salir. Hoy estamos haciendo las cosas bien, nos plantamos bien de local y visitante y el equipo encontró solidez. Intentaremos seguir así. El entrenador nos pide que sigamos siendo un equipo compacto, que tengamos confianza para jugar y nos animemos. En lo personal, el otro día me pidió que sea parte en ofensiva y ayude a Mariano (Pavone)"

Ahora el León se reencontrará contra Defensa y Justicia, después de aquella jornada lluviosa en la que el juego se inició y terminó prematuramente con el marcador 1 a 1. "Es el mismo porque ya jugaba muy bien. Tendremos enfrente a un equipo dinámico, con confianza porque pelea arriba, y va a ser durísimo más en cancha de ellos, pero nosotros demostramos que podemos hacer buenos partidos como visitante. Vamos con nuestras armas, a buscar la victoria o a tratar de sumar también. Hay que ser un equipo compacto, líneas cortas y no dejarles espacios, son jugadores rápidos y jóvenes. Vamos a tener oportunidades, si le robamos la pelota podemos hacerles daño.