"Tata" Martino, elegido como el mejor DT de Estados Unidos

El argentino Gerardo Martino fue elegido hoy como el mejor entrenador del año en la liga MLS de Estados Unidos por su trabajo en Atlanta United.

El "Tata" condujo al equipo de Georgia a los playoffs por segunda vez y en la presente temporada disputará la final de la conferencia este ante New York Red Bulls.

Although Martino will depart the 🅰️ at season’s end, he still has a chance to lift #MLSCup with the Five Stripes.



Atlanta supporters honored Tata on Sunday with his own tifo. pic.twitter.com/BFdx1Bx8lS