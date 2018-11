Para Ana Botín, el camino que tomó el Gobierno “es el correcto”

| Publicado en Edición Impresa

Después de un año, Ana Botín, regresó al país en un viaje que incluyó reuniones con la gobernadora María Eugenia Vidal y la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley y una recorrida por el barrio La Juanita, en La Matanza, donde la entidad abrió hace seis años su primera sucursal de inclusión financiera.

“El camino que se tomó es el correcto, no pueden sorprender los baches en el camino porque el punto de partida era complicado. Es una situación difícil, la inflación perjudicó mucho, pero las medidas que se están tomando son las necesarias para salir adelante y que Argentina vuelva a crecer. Tenemos plena confianza y por lo que tengo entendido dos tercios de los argentinos está de acuerdo con lo que se está haciendo. Lo que no quiere decir que necesariamente todos ellos estén de acuerdo con el Gobierno, pero nadie quiere ir hacia atrás, todos sabemos lo que funciona y lo que no funciona”, expresó Botín.

En una entrevista publicada en el portal de Ambito Financiero, Botín dijo que “España tuvo una crisis muy seria, con caída del PBI de casi 10%. Los españoles tuvieron que ajustarse muchísimo y los sueldos bajaron más de 20%, fue muy duro. Pero ahora estamos sobrepasando el PBI previo a la crisis, crecimos cuatro años seguidos al 3% y se crean medio millón de puestos de trabajo al año. Se hicieron reformas que funcionaron y Argentina y España tienen modelos no tan distintos, nos parecemos bastante más que con otros países de la región”.

Y admitió que la crisis argentina “nos generó pérdidas pero no nos cambió ningún plan. Y estamos convencidos de que Open Bank haga su primera operación en Argentina”.