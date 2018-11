Gisela Barreto contra las feministas: "Son personas conflictuadas"

Fue tras el escándalo por su comparación entre un vaso dado vuelta y "los peligros del sexo anal"

Gisela Barreto no deja de sorprender por sus declaraciones. Luego de utilizar la metáfora de un vaso dado vuelta para hablar de "los peligros del sexo anal", ahora atacó a las feministas.

"La ideología de género es la nueva forma de censura. Limita la libertad de expresión”, dijo la ex vedette en diálogo con un portal de noticias.

Y agregó: "Lo que hacen es desnaturalizar la sexualidad humana, que ahora se basa en lo que la cultura dice. Sos lo que querés ser y no el sexo con el que nacés, hombre o mujer. Y la tolerancia, bien, gracias. Porque la tolerancia es bidireccional, y estas personas que critican, insultan y agreden no tienen tolerancia. Ellos están de acuerdo cuando nosotros aceptamos su forma de pensar y lo que hacen. Y eso no es tolerancia: tienen una forma unidireccional, quieren que pensemos como ellos".

Por otro lado, Barreto se refirió al Programa Nacional de Educación Sexual Integral y dijo estar a favor. Sin embargo, aclaró: "No estoy a favor de la ideología de género y de que quieran adoctrinar moralmente a los niños con que este tipo de sexualidad está bien”.

Finalmente, fue contundente en cuanto a su percepción del feminismo y decretó: "Son personas conflictuadas, ellas con ellas. Tienen adentro un mar de fondo importante, con dolor y odio. Un montón de cosas a resolver. Van al choque entre hombre y mujer en vez de ir a la amistad, al poder dialogar”.