Por M.CABRERA: Adrián Paz, el uruguayo de paso fugaz que dejó un buen recuerdo en los hinchas

Adrián Paz Charquero jugó en Estudiantes entre 1992 y 1994. No fue, precisamente, una etapa muy dulce en la historia del Club. No obstante, su paso dejó un grato recuerdo y su aparición pública la semana pasada junto al presidente Juan Sebastián Verón despertó una enorme cantidad de afecto de los hinchas, a través de las redes sociales. Desde Estados Unidos, habló con este medio y contó su sentimiento por el Pincha y su presente en dicho país.

-¿Qué es de tu vida?

-Vivo en Estados Unidos desde que dejé de jugar en la MLS. Cuando uno anda por tantos lugares en el mundo deja buenos amigos y éste me pareció un buen lugar para vivir. Por eso me quedé acá. Estoy radicado en Wellington, un área equitación en Palm Beach. Vienen muchos argentinos a hacer polo en la temporada. Pero como mis hijos se quedaron en Uruguay, ya que estoy separado, viajo bastante. Carolina, que tenía 4 años cuando estaba en Estudiantes, ahora tiene 29. Y otro hijo de 19 años.

-¿Alguna relación con el fútbol?

-Sí, porque trabajo con empresarios e intermediarios. Tengo relación con gente en Colombia, Uruguay y otros países de Europa. No vivo de eso, pero es mi vínculo con el fútbol. Ahora abrí una Academia de fútbol en Miami con Pablo Lima, un ex compañero.

-¿Es difícil trabajar en la formación de chicos norteamericanos?

-Estamos haciendo un trabajo muy lindo. Antes no me animaba hasta que Lima me convenció. Es muy diferente porque acá el niño juega porque le gusta el deporte o porque sus padres lo quieren poner a practicar algún deporte. Pero no tienen el entusiasmo y el hambre de ser alguien dentro del fútbol. No hay ni comparación con el jugador sudamericano, porque crece con hambre de gloria y no sólo en el aspecto económico. Acá es más compleja esa formación. Hacemos foco en los jóvenes para que consigan becas universitarias.

-¿Cómo se explica tu vínculo con Estudiantes, donde estuviste poco y en un momento nada bueno? ¿Por qué la gente te aprecia tanto hoy en día?

-Siempre fui un tipo muy agradecido a los clubes que me dieron trabajo. Desde que llegué al Club di todo lo mejor. Fue una etapa muy difícil, en general. Las cosas no salieron muy bien. Había un gran plantel, pero por esas cosas no se dieron los resultados. En lo personal fue un gran paso. Dejé grandes compañeros, como Verón, Calderón y el Flaco Palermo. Me acuerdo al día de hoy ese último partido contra Racing, cuando la gente nos despidió en andas. Sin equivocarme, mi paso por Estudiantes fue lo que me impulsó al fútbol inglés. Un partido de Supercopa contra Boca fue determinante. Mi salida estaba arreglada desde hacía meses pero aun así me brindé hasta el último partido. Creo que mucha gente nunca lo supo, pero la mayoría sí y por eso me lo reconocieron aunque el final no haya sido el que todos imaginábamos. Jugué hasta los últimos segundos de ese partido contra Racing y mi pase al Ipswich Town ya estaba firmado.

-¿Ya en ese momento te dabas cuanta que Verón tenía pasta para ser el jugador que fue?

-Sí, ya era un jugador interesante cuando tenía 17 años. Lo subieron al plantel de Primera. Se lo notaba aplomo y un carácter muy interesante para su edad. Después dio sus resultados. Fue una gran figura dentro del fútbol argentino e internacional. Lo mismo Palermo y Calderón, que eran los más jóvenes.

-¿Seguiste en contacto hasta el encuentro de la semana pasada en Estados Unidos?

-Más o menos. No es que estuve todo el tiempo en contacto, pero cada tanto nos hablamos. Me pone muy contento que esté al mando de Estudiantes, le hace bien al Club y al fútbol argentino. Fue una alegría verlo en Miami la otra noche, me puso contento y me recordó esos momentos tan lindos en La Plata.

-¿Seguiste las campañas de Estudiantes?

-Siempre, como las de Peñarol. Esa Libertadores de 2009 fue sensacional. La festejé como un hincha más. Me alegro que esté en el lugar que tiene que estar. Por su gente y por lo que es el Club tiene que estar ahí arriba. Algún día voy a volver, de visita, para ver cómo están el Country y ese estadio que me contó Sebastián (Verón) que ya están por terminar. No va a faltar oportunidad.