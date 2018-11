Fuerte cruce entre un edil oficialista y una concejal K

| Publicado en Edición Impresa

Una habitual reunión de la comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante terminó ayer a los gritos y con los ánimos crispados, luego de que el edil oficialista Javier Mor Roig, estallara en cólera contra la concejal kirchnerista Victoria Tolosa Paz, quien volvió a denunciar “maltrato” y “descalificación” en ese ámbito.

Según pudo saber este diario, todo comenzó cuando la comisión se disponía a analizar un proyecto para la regularización de unos 96 desarrollos urbanísticos en distintos barrios de la Ciudad, con la exposición del director de Planeamiento, Fernando González.

En ese contexto, Tolosa Paz reclamó insertar cambios en la iniciativa al resto de los ediles y asesores que acudieron a la comisión. Y un intercambio de palabras con Mor Roig motivó la exasperación del concejal, que a los gritos le reprochó: “Decís boludeces todo el día y te creés dueña de la verdad mientras que el resto son todos unos pelotudos”.

En un video que más tarde divulgó la propia edil kirchnerista a través de las redes sociales se ve a Mor Roig gritándole en plena reunión: “Decís lo que querés y el resto se tiene que quedar callado, te creés Evita, no te hagas la víctima y dejate de hinchar las pelotas”. A lo que Tolosa Paz retruca: “Ustedes, el oficialismo, no quieren trabajar con seriedad las ordenanzas, esto es un papelón y vos me faltás el respeto porque opino diferente”.

Según pudo saber este diario, la edil de Unidad Ciudadana había realizado observaciones al expediente para que el municipio recupere su capacidad de cobrar plusvalías urbanas. Si bien el proyecto continuará en debate, esa discusión quedó ayer en segundo plano tras la fuerte discusión.

Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, Tolosa Paz se refirió al episodio llamando a “no tolerar más la violencia política contra las mujeres” y pidió “no callarse más ante machos nerviosos”.

No es la primera vez que la concejal opositora denuncia por “maltrato” a Mor Roig. El 30 de agosto pasado una discusión en el recinto del Concejo en la que se debatía repudiar el accionar policial durante los incidentes producidos durante una marcha de trabajadores del Astillero Río Santiago, terminó de la misma forma.

Y en junio las críticas que le propició durante una sesión el presidente del deliberativo, Fernando Ponce, terminó en la Justicia. Fue luego de que el concejal descalificara una opinión de Tolosa Paz por su condición de esposa del ex funcionario kirchnerista Enrique “Pepe” Albistur, de quien afirmó que “no se presentó a declarar en una causa judicial en su contra”.

En esa oportunidad, la concejal K lloró en el recinto y denunció judicialmente a Ponce, una causa que luego de una cautelar a favor de la edil, concluyó con el pedido público de disculpas del oficialista.