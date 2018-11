Otra más de Nicolás Repetto: Le preguntó a una chica si era "secuestrable"

El conductor de noticiero volvió a polemizar al cuestionar a las mujeres que son víctimas de abusos o secuestros

Nicolás Repetto volvió a quedar en el medio de polémica este viernes al mediodía después de haberle hecho una entrevista a la joven que fue víctima de la inseguridad en Villa Madero. Milagros llegó en su bicicleta a la puerta de la fábrica en la que trabaja cuando un joven bajó de un auto y la corrió para robarle el celular.

En un principio, se especuló con que habían intentado secuestrarla, pero ella lo aclaró este mediodía en El noticiero de la gente, el ciclo que conduce Repetto en la pantalla de Telefe. "Cuando abrió la puerta y salió, me escapé. Fue un impulso, no lo pensé. Me caí porque estaba nerviosa y ahí me sacó el celular", contó la joven en un móvil en vivo.

Desde el estudio estaba Repetto, que comenzó indagando a Milagros sobre su visión acerca del hecho. "¿Vos pensás que el tema era robo? ¿Que no era que te querían llevar por los cajeros? ¿Cuál es tu intuición al respecto? ¿Sos una persona secuestrable, digamos? ¿Te pueden tener marcada? A eso me refiero", explicó el conductor sobre sus preguntas.

Rápidamente, las redes sociales hicieron TT el nombre del conductor y criticaron sus dichos, a los que calificaron como polémicos e inoportunos. La joven, sin embargo, no lo sintió como una pregunta incómoda ya que siguió respondiendo.