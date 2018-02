Mario Pergolini recordó un insólito desplante que le hizo a Serrat durante un asado

En el marco de una entrevista, el conductor rememoró historias retro y habló sobre una posible vuelta a la televisión



Mario Pergolini visitó Radio Berlín y fue entrevistado por Luis Majul. Allí, entre otras cosas, contó una curiosa anécdota que involucra al reconocido cantante Joan Manuel Serrat.

"Me invita Fontanarrosa a su casa, había varios amigos, entre ellos Serrat. Divertidísimo, un tipo recontra agradable, ubicado para contar anécdotas y escuchar de otros. Asado, vino, todo bien. En un momento, alcohol va, alcohol vine, le dicen 'cantante algo'", empezó Pergolini.

Y siguió: "En ese momento dije, 'con todo respeto, si él llega a cantar yo me voy, la verdad es que no lo soporto'. Serrat me mira y me pregunta '¿qué no te gusta?' y le digo, 'Esos locos bajitos me generan odio'".

Por otro lado, el ex CQC, que está alejado de la televisión hace ocho años, explicó al respecto: "Hace ocho años que no estoy en la tele, no tengo necesidad y no creo que la gente que esté mirando sea una audiencia a la que le sea interesante verme. Tendría que ser bueno porque estuve ocho años sin tele y no tengo necesidad de volver".

Sin embargo, con picardía respondió sobre si volvería a estar frente a un programa en pantalla chica: "Si me ven en tele, es porque alguien me puso una valija" y dijo que no haría un programa que ya esté hecho: "Es universal, no tengo que hacer una versión local de un hombre cantando en un auto".

Otro de los momentos destacados de la charla se dio cuando Pergolini recordó una fuerte pelea con Marcela Tauro. "Yo estaba recién casado y ella era movilera y dijo una barbaridad como que estaba saliendo con mi cuñada, algo así, me quedé duro. La fui a buscar y lo primero que me salió fue agarrarla del cuello", recordó.