Argentina solicitó atención recíproca a Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

El canciller Jorge Faurie consideró hoy que el Parlamento "es el ámbito" donde debe discutirse la forma de encarar la atención médica en el país para los extranjeros, a la vez que abogó por el establecimiento de "algún tipo de mecanismo de asistencia recíproca" con cada una de las naciones limítrofes.

Según publica un portal web de Capital, el canciller reveló que las ofertas de atención médica recíproca a Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se vienen trabajando desde hace tiempo en distintas instancias pero que hasta ahora el único que contestó fue Morales.

"Ha llegado el momento apropiado para que la sociedad argentina, a través del Parlamento, discuta como encarar el tema de la atención médica a los extranjeros, que tenga en cuenta primero la atención de nuestros nacionales, y cómo podemos llegar a un mecanismo de asistencia recíproca con cada uno de los países", dijo Faurie en diálogo con TN.

De esta forma, el canciller expresó su posición coincidente con la manifestada esta mañana por el jefe de Gabinete Marcos Peña, y afirmó que "el ámbito de discusión tiene que ser el Parlamento".

Recordó que Argentina siempre se ha caracterizado por una "política de generosidad y de puertas abiertas" con los extranjeros, y también que la recarga sobre el sistema de salud argentino debido a la atención de extranjeros ya fue planteado en diversas oportunidades a los gobiernos de Chile, Uruguay y Paraguay.

"En momentos difíciles de nuestra economía hemos planteado la recarga sobre el sistema de salud. Por eso, en distintas etapas, la Cancillería argentina ha planteado el problema a Chile, Uruguay, Paraguay y ahora Bolivia", dijo el canciller.

Los países limítrofes han alegado ante los planteos argentinos no tener recursos o no contar con disponibilidad hospitalaria o de médicos, dijo Faurie, quien precisó que el sistema de salud en los países limítrofes no es "abarcativo" como lo es el argentino.

Explicó que el sistema de salud argentino da la posibilidad de atención "no sólo a residentes extranjeros sino también a quienes no residen aquí". Mencionó que muchos extranjeros realizan en hospitales públicos de Argentina "partos, tratamientos de larga duración y hasta operaciones de trasplante que tienen un enorme costo", sin que Argentina haya arancelado estas asistencias, que no son circustanciales sino "programadas".