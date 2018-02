"En todos los gobiernos hubo corrupción, salvo en el mío"

El ex presidente Carlos Menem lanzó críticas contra todas las gestiones y aseguró que durante sus mandatos "no hubo corrupción, nada, nada"

El ex presidente Carlos Menem no dudó en asegurar que "en todos los gobierno salvo el mío, hubo corrupción. En mi gobierno no hubo corrupción, nada, nada".

En declaraciones a la prensa, el actual senador afirmó que "no tengo ninguna condena, sí hay causas abiertas pero algunas se están cerrando y para otras falta un tiempo" y aseguró que por su condición de legislador "no me protegen y no quiero que me protejan. Quiero que se investigue todo, pero no me valdré de los fueros para evitar ninguna investigación".

El ex jefe de Estado criticó los gobiernos de Cristina Kirchner al asegurar que "fuimos para abajo. De uno a diez, el gobierno de Cristina fue uno. ¿Adónde nos llevó?", mientras que sobre la actual gestión de Mauricio Macri afirmó que "evidentemente estamos en una situación no muy buena. Tenemos serios problemas que no se solucionaron y la inflación es tremenda".