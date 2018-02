La penúltima lista de Sampaoli, con el Mundial a la vuelta de la esquina

El entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli elevará mañana la penúltima lista de convocados antes del Mundial de Rusia, para los partidos amistosos ante Italia y España, a jugarse el 23 y 27 de marzo, respectivamente.

Esta nómina, que no superará los 25 futbolistas, precederá a la definitiva de 23 que compondrá el técnico argentino el 1 de mayo, aunque para entonces la FIFA exija solamente una lista preliminar de 35.

Ello porque el entrenador prefiere confeccionar para entonces una nominación con los 23 jugadores que piensa llevar a Rusia, y que la docena restante forme parte de una lista de reservas, a la que se puede echar mano ante la eventualidad de alguna lesión importante de los primeros.

Estos dos partidos tendrán, pese a su contenido amistoso, un alto nivel de exigencia para el seleccionado argentino, tanto por el peso de la historia de estos dos ex campeones del mundo como por el hecho de que se jugarán con apenas cuatro días de diferencia entre uno y otro, con viajes incluidos en el medio.

El cotejo ante los italianos se disputará en el Etihad Stadium, propiedad del Manchester City, en Inglaterra, mientras que el siguiente frente a los españoles se desarrollará en el Wanda Metropolitano, nuevo escenario del Atlético Madrid.

El primer partido ante Italia, en el que podría estar presente el arquero Gianluigi Buffón, buscando una despedida de su selección más honrosa que la anteriormente anunciada después de quedar eliminado para el Mundial de Rusia a manos de

Suecia, enfrentará a Argentina ante un equipo que comenzará justamente con este juego un largo proceso de reconstrucción.

El trabajo de persuasión al guardavallas de 40 años lo hizo el nuevo entrenador de la "azzurra", Luigi Di Biagio, surgido del seleccionado italiano sub 21, quien reemplaza a Gian Piero Ventura, cuya dimisión se produjo precisamente después de ese partido con los suecos. El nuevo técnico apuesta a los jóvenes, pero quiere a Buffón como un ejemplo que les sirva a ellos para empaparse del espíritu que necesita este proceso.

En cambio con España será otro cantar para Argentina, ya que el seleccionado dirigido por Julen Lopetegui, que sí se clasificó al Mundial, representará un verdadero test de potencialidades que les permitirá a Sampaoli y sus dirigidos conocer con más precisión donde están parados de cara a la Copa del Mundo.

Argentina, que se concentrará entre el 1 y 10 de junio en el predio de Barcelona, en España, tendrá un viaje relámpago el 9 hacia Tel Aviv, donde ese día enfrentará al seleccionado de Israel, un partido "cabalístico" a la vieja usanza de Carlos Bilardo, al que le dio buenos augurios antes de México '86, cuando su equipo se impuso ante el mismo rival por 7 a 2 y luego ganó el título mundial.

Por todo esto y porque faltan solamente tres meses y medio para que Argentina debute ante Islandia en el grupo D de la Copa del Mundo, la lista que hará pública mañana Sampaoli con los futbolistas que actúan en el exterior (los del plano local se conocerán a mediados de marzo) se parecerá mucho a la que integrarán los que viajen a Rusia.

Claro que esto no será condición "sine qua non" para que algún jugador que no participe de esta convocatoria, como sucederá con Paulo Dybala, que está en vías de recuperación de una lesión, sí pueda finalmente ser parte de la cita mundialista.

Por contrapartida, Sampaoli planea darle lugar para estos dos compromisos a dos defensores a los que tiene muy en cuenta hasta como posibles titulares, aunque vengan de prolongados períodos de inactividad por graves lesiones, como son los casos de Ramiro Funes Mori (el próximo sábado estará regresando a jugar en el Everton inglés) y Marcos Rojo, que empezó a volver de a poco en Manchester United.

Y si de la Premier League se trata, otro jugador que el "Zurdo" de Casilda quiere observar para pugnar con el riverplatense Franco Armani por el puesto de tercer arquero del plantel detrás de Sergio Romero y Nahuel Guzmán es Wilfredo Caballero, de últimas buenas performances en Chelsea.

También será importante para Sampaoli ver el rendimiento de Nicolás Tagliafico, pensando en una eventual línea de cuatro, si es que la de tres sigue sin dar las garantías que el equipo necesita en un Mundial dónde ir sobre seguro es lo más aconsejable, sobre todo en la fase de grupos.

El lateral izquierdo ex Banfield e Independiente empezó con buen pie su experiencia en Ajax, de Holanda, y esto le valdrá una nueva citación de Sampaoli, algo similar a lo del mencionado Dybala, al que el técnico le avisó que su lugar en la Copa del Mundo se lo tendrá que ganar jugando en la Juventus.

La ausencia del cordobés la aprovechará Sampaoli para ver con esta camiseta celeste y blanca de bastones más anchos que los de su equipo, Racing Club, a Lautaro Martínez, aunque ambos futbolistas son de características muy diferentes.

Al bahiense fue a observarlo por tercera vez en menos de un mes anoche, en el partido debut de la "Academia" en Copa Libertadores frente a Cruzeiro, de Brasil, y éste ya le pagó antes del cuarto de hora de juego con un gol.

La última novedad, que no es tal en realidad porque ya constituía un secreto a voces, es la vuelta al seleccionado de Gonzalo Higuaín, hoy por hoy el "segundo nueve" en la consideración de Sampaoli detrás de Sergio Aguero.

En tanto que para el costado derecho y ante la operación de la que se está restableciendo Eduardo Salvio, se había barajado la posibilidad sorpresiva de contar con Ezequiel Schelotto, del Brighton inglés, un volante derecho de mucho recorrido que surgió en las inferiores de Banfield, cuenta con 28 años y desarrolló la mayor parte de su carrera en primera división en el fútbol italiano. La pulseada será con el lateral de Independiente Fabricio Bustos y el atacante boquense Cristián Pavón, éste con mayores chances.

A partir de todos estos considerandos, la probable nómina de convocados que dará a conocer mañana Sampaoli en la conferencia de prensa que desde las 13.30 desarrollará en el predio de AFA, en Ezeiza (a las 17 ofrecerá otra, de carácter institucional, en Puerto Madero), con el capitán Lionel Messi a la cabeza y su lugarteniente Javier Mascherano, que volverá a ser tenido en cuenta como volante, será la siguiente:

Arqueros: Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Wilfredo Caballero.

Defensores: Federico Fazio, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo, Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi y Emanuel Mammana.

Mediocampistas: Emiliano Rigoni, Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Javier Mascherano, Ever Banega, Giovani Lo Celso, Manuel Lanzini, Marcos Acuña, Ángel Correa, Lucas Biglia y Alejandro Gómez.

Delanteros: Lionel Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María y Gonzalo Higuaín.

Después se podrán sumar a esta nómina desde el fútbol local los mencionados Lautaro Martínez, Cristian Pavón y Fabricio Bustos, más Enzo Pérez.