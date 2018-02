Tras el triunfo, Del Potro sembró un manto de dudas sobre su carrera

Juan Martín Del Potro, el número uno del tenis argentino y sudamericano, subrayó que "si la salud lo acompaña, seguirá jugando", entusiasmado tras su exitoso debut en el ATP 500 de Acapulco, donde arrolló anoche al alemán Mischa Zverev en una hora, y se apresta para enfrentar el veterano español David Ferrer.

"No me siento como a los 20 años, tengo casi 30, soy de los más viejos del circuito. Sufrí cuatro cirugías y estuve mucho tiempo sin poder competir, pero si la salud me acompaña voy a seguir porque lo paso bien jugando al tenis", confesó el tandilense de 29 años en la rueda de prensa que ofreció luego de imponerse sobre el mayor de los hermanos Zverev por 6-1 y 6-2.

Del Potro, noveno del ránking mundial, asumirá un desafío de riesgo en la madrugada del jueves, no antes de la 1.30 de la Argentina, ante el español Ferrer (39), de 35 años.

El español de Javea está al frente por 6-5 en los enfrentamientos personales, aunque la "Torre de Tandil" le ganó las tres últimas veces, en Wimbledon 2013, US Open 2016 y el mes pasado en Auckland.

"En los torneos intento ir de menos a más. Es lindo en Acapulco, entrar a la cancha con esa gente que me quiere es algo que disfruto al máximo", aseguró el campeón del US Open 2009, la Copa Davis 2016 y las medallas de bronce en Londres 2012 y de plata en Río 2016, en declaraciones que consignó la Agencia EFE.

En el caso de que "Delpo" supere a Ferrer en la madrugada del jueves, su rival en cuartos de final surgirá entre el 'top ten' austríaco Dominic Thiem (6) campeón del Argentina Open, o el ascendente canadiense Dennis Shapovalov (45).