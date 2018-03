A cinco meses del nacimiento de Francesca, Daniel Scioli y Gisela Berger volvieron a separarse. La pareja ya había pasado por una instancia similar anteriormente, pero se habían reconciliado e intentado convivir con el objetivo de criar a la beba bajo el mismo techo.

Sin embargo, las cosas no salieron bien. De hecho, Noelia Antonelli afirmó en 'El Diario de Mariana' que "no están separados, están separadísimos". Luego, la periodista detalló: "Francesca vive con Gisela, y cuando ella lleva a la beba a Villa La Ñata para que la vea Scioli, la lleva un rato y se la vuelve a llevar. Nunca se la deja sola a Scioli. No confía en él. Dicen que ella está muy enojada por las reiteradas infidelidades".

La panelista también brindó detalles sobre la vida privada de Daniel Scioli, quien aseguró que está "muy solo". Además, expresó que "los que lo rodean dicen que la máxima aspiración política es presidir la Comisión de Deportes de la cámara de diputados, que no se la dieron todavía. La está peleando porque no se designó".

Por último, Antonelli descartó una nueva reconciliación entre el diputado nacional y la modelo: "Ella está viviendo en un departamento en la calle Libertador, él sigue en La Ñata y no hay futuro posible para esta pareja".