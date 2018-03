Expectativa por una nueva oferta para los salarios docentes

Se cree que el miércoles la Provincia les va a proponer a los gremios el pago de un 4% a cuenta del acuerdo de un 15%

La próxima reunión paritaria salarial docente llega precedida por la expectativa de que se apliquen algunos cambios a las ofertas anteriores realizadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los gremios docentes. Una posibilidad es que los funcionarios propongan un pago del 4 por ciento de los salarios a cuenta del 15 por ciento que buscan acordar las autoridades bonaerenses. También le apuntan al ausentismo, ya que buscan reducir la cantidad de pedido de licencias para que el ahorro en ese rubro pueda engrosar el salario de los maestros.

La próxima reunión está pautada para el miércoles a primera hora de la tarde, en el ministerio de Economía bonaerense, de 7 y 46.

Según adelantaron los gremios, la oferta que no llegue al 20 por ciento de aumento será difícil de aceptar. Pero, a su vez, no anuncian que haya paros en caso de que vuelva a fracasar el encuentro. Hay propuestas de protestas alternativas, entre las cuales una marcha es la que gana en la carrera de opciones.

Hasta el momento el conflicto por los salarios docentes consumió 48 horas de paro cuando arrancó el ciclo lectivo 2018. Pero según distintas fuentes consultadas, esta variante de reclamo no se volvería a utilizar, al menos en el corto plazo.

Sin nuevas medidas de fuerza anunciadas, el encuentro entre gremios docentes y funcionarios comenzará a las 14 en el Ministerio de Economía provincial, informaron fuentes oficiales.

En los encuentros pasados, los sindicatos docentes habían rechazado la propuesta de un 15% de aumento salarial, distribuido en tres cuotas, sin cláusula gatillo y con un plus por presentismo. La propuesta de revisión en octubre todavía no sumó adhesiones entre los sindicatos de los maestros.

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, afirmó que el Gobierno bonaerense quiere “imponer una baja de salario”.

“Quieren imponernos una baja de salario, un acuerdo que no va a llegar nunca porque nosotros no vamos a firmar. No lo hemos hecho ni tampoco lo haremos. Ni el Suteba ni ninguno de los integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense”, sostuvo.

“Es una reunión que llega con retraso, pero es bueno que haya llegado porque los docentes consideramos que estamos en una situación de incertidumbre, con respecto a las propuestas que viene haciendo el gobierno”, dijo el sindicalista al conocerse la convocatoria para el miércoles próximo.

La Federación de Educadores de Buenos Aires (FEB) y Suteba realizaron a fines de la semana pasada distintos plenarios y asambleas para debatir los pasos a seguir en la pulseada ante la discusión con el gobierno de María Eugenia Vidal.

Las asambleas fueron citadas luego de que el viernes pasado se reunió una mesa técnica salarial, que buscó sin grandes logros para acercar posiciones con el objetivo de cerrar un acuerdo entre el gobierno los gremios docentes. “Se decidió esperar hasta la semana que viene para anunciar cualquier medida de acción”, se informó desde el Frente de Unidad Docente.

Mientras los gremios docentes están a la expectativa de una nueva oferta salarial, el gobierno bonaerense recorre distintos caminos para disminuir el índice de ausentismo de los maestros: el año pasado se otorgaron 117.343 suplencias por mes. De ese universo, 105.000 fueron licencias médicas. Según trascendió en los últimos días, hay casos de docentes que en 40 días presentaron siete patologías diferentes.

Según las cifras oficiales, el ausentismo es del 17% entre los 287.253 maestros que trabajan en 18.000 escuelas. El gobierno bonaerense gasta $19.000 millones al año en suplencias.

El objetivo, según hicieron trascender en distintos ministerios es reducir a la mitad estas licencias médicas, lo que permitiría ahorrar cerca de $10.000 millones. Esto significa 4 puntos para mejorar la oferta salarial de los maestros.