VIDEO: Acusan a una jueza de familia salteña de maltratar a una menor

La jueza salteña Claudia Güemes quedó en el ojo de la tormenta tras la difusión de un video donde maltrata a una niña de cinco años luego del fallo de restitución que obligó a la pequeña a volver con su padre.

No es la primera vez que ocurre. Otros familiares de niños cuyos casos tuvieron paso por el Juzgado Nº 3 de Personas y Familia de Salta denunciaron un trato similar por parte de Güemes.

Noelia Bonetto, la abogada del padre de la niña que fue recientemente maltratada por la jueza explicó que "no se cuestiona la resolución, si no la forma cruel e inhumana en cómo trata a la niña para acatar una orden", además de afirmar que no es la primera vez que Güemes actúa así.

La letrada manifestó que fue contactada por otros padres que afirman que sus hijos padecieron los mismos tratos por parte de la jueza. Por tal motivo, los abogados encuentran en la elaboración de los fundamentos para pedir un jury de enjuiciamiento que será presentado la semana próxima, estimó Bonetto, con los casos de otros menores incluidos.

La niña de cinco años que sufrió los maltratos de Güemes se encuentra viviendo una tormentosa situación respecto al divorcio de sus padres. La jueza le había dicho “es una vergüenza que tenga que salir de los estrados del Tribunal para venir a decir cómo tienen que ser las cosas”, de mala manera y a los gritos.

Además, haciendo gala de su investidura sostuvo: “Soy la jueza, soy más que la licenciada... Señora, explíquele a la niña quién soy, explíquele que soy una autoridad y que puedo llevarla por la fuerza pública”.