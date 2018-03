Factura de luz exorbitante para una PyME: 270 mil pesos

Un hombre santafesiño dueño de un pequeño frigorífico se llevó una impactante sorpresa cuando le llegó la última factura de luz con un monto inimaginable: 272.000 pesos.

Según aseguró Carlos, titular del frigorífico "El Magrito" de Totoras, en Santa Fe, en su empresa bajaron el consumo del servicio de manera considerable, ya que la factura anterior había sido de 233 mil pesos.

Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, la última factura llegó con 40 mil pesos de aumento. "Pedimos un convenio de tres cuotas y además bajamos cuatro mil kilovatios de consumo, con lo que pensamos que el monto de la factura iba a disminuir", afirmó el hombre.

"No queremos cerrar, pero la última factura no la voy a pagar hasta que no me den una solución", indicó Carlos, consternado. "Una pequeña industria no puede sobrevivir de esta manera", sentenció.