La dolorosa historia de golpes y maltratos que sufrió Mónica Ayos

La actriz realizó unas duras confesiones donde contó que fue una mujer golpeada, aunque aseguró que los violentos episodios que debió atravesar la convirtieron en una persona "más fuerte".

La artista manifestó que el padre de su primer hijo la sometía a agresiones. "Hubo denuncias y todo. Pasa que después él se fue a su país que es Chile y se suicidó años después. Yo me enteré ya separados que se había suicidado porque su problema con las drogas era grave. Yo no tengo nada más para decir porque esta persona ya no está en este plano", dijo en diálogo con el programa Falta de Respeto.

Mónica aseguró que salió fortalecida de aquella dolorosa situación. "Me convertí en la mujer fuerte que soy. En el carácter fuerte que tengo frente a mis negocios, a mi carrera, a mis hijos. La educación se lo debo a esa fuerza que adquirí cuando la injusticia te toca la puerta todos los días y decís que mierda está pasando. Yo siempre creí que había una luz en esa oscuridad total, siempre hubo un hilo de luz", agregó.

"Cuando nos separamos yo me escapé con mi hijo porque había recibido una paliza muy grande. Se forma un círculo vicioso del que no salís", aseguró Ayos, quien también reconoció que no podía darle aviso a su familia del calvario que vivía por las amenazas que recibía por parte de su agresor.

Por último, aseguró que "era una situación enferma de amor", y rescató una actitud de su ex pareja: "Hacía un esfuerzo muy grande para ser mejor y no pudo. Yo lo salvé de tres suicidios. Quería cambiarlo. Hay que denunciar", sentenció.