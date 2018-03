Nazarena Vélez confirmó su relación con Leandro Camani

Ya circulan imágenes en las que se ve a la feliz pareja

Durante San Valentín, Nazarena Vélez dijo estar en una relación con Leandro Camani a través de redes sociales, pero al día siguiente borró sus publicaciones y causó gran intriga.

Luego, la mediática no habló del tema hasta que ahora aparecieron fotos de ella con el ex marido de Samantha Farjat en un recital de La Beriso.

"Le pidió mi teléfono a un periodista que tenemos en común y empezamos a hablar. Primero nos hicimos amigos, llevó a Thiago a ver a River, y con el tiempo, me conquistó. ¿Qué me enamoró de Leandro? ¡Ni idea! (se ríe). Es el prototipo de hombre que nunca miraría. Es lindo, fachero y canchero… Pero es tan inteligente que cuando me di cuenta, estaba al horno", relató Nazarena al ingreso del espectáculo.

Y agregó: "Le quiero agradecer porque justo hoy, domingo 4 de marzo, se cumplen 3 años del accidente de Barbie y en el hospital de esta ciudad, le salvaron la vida".