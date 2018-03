Francella defendió a Juan Darthés de las acusaciones de acoso

"Me gusta tener pruebas y que las denuncias se comprueben", deslizó el célebre actor

Las acusaciones de acoso al actor Juan Darthes por parte de Calu Rivero durante las filmaciones de la novel "Dulce Amor" provocaron un revuelo poca veces visto en el ámbito de la farándula al ritmo de múltiples opiniones vertidas tanto por famososo como por colegas de los involucrados.

Esta vez, quien habló sobre este candente asunto fue Guillermo Francella, que salió en defensa de Darthés y dio lugar a una nueva polémica.

En un diálogo con la donductora de "Modo Sábado" (Radio Nacional), Tatiana Schapiro, el célebre actor expresó que si bien no lo conoce a Darthés "no es lindo lo que debe estar viviendo, sin duda".

Tras esas palabras, para nada a gusto con la postura de Schapiro, la charla se tornó algo ríspida. Francella sostuvo: "la verdad, es un dolor de huevos, perdonen la expresión. Hay un tema delicado, sensible, pero cuando no sos protagonista de la situación no está bueno responder tocando de oído. Hay que ser responsable en la respuesta".

La periodista, por su parte, dio su opinión y cuestionó fuertemente a Darthes, a lo que Francella lanzó: "Me gusta tener pruebas y que las denuncias se confirmen y que de verdad sean constadas. Y no me gusta que la gente responda tocando de oído. En una época vos eras inocente hasta que se comprobara su culpabilidad, y ahora sos culpable hasta que demostrás tu inocencia. Esto es lo que me genera enojo. Estoy en la vereda opuesta de condenar a alguien con antelación".

Con la conversación claramente encauzada en asuntos de género, otro de los temas tratados fue el programa "Poné a Francella", emitido entre 2001 y 2002, y su polémico sketch de "La Nena", en el que además de Francella participaba una joven Julieta Prandi.

Sobre dicha producción actualmente considerado sexista, Francella dijo que "son etapas. Hay ciertas cosas que hoy no se podrían hacer porque está muy sensible todo este tema, y es totalmente lógico que se ponga en primera línea".