Denuncian que por pésimas condiciones edilicias todavía no arrancaron las clases en un jardín de infantes de Altos de San Lorenzo

Padres de niños que concurren al jardín de infantes 912 de Altos de San Lorenzo denunciaron que la institución aun no comenzó las clases debido a las pésimas condiciones en que se encuentra el edificio escolar, situado en 77 entre 131 y 132.

Según consignaron, "el jardín se cae a pedazos", lo cual representa "un peligro para los chicos", a lo que se suma la filtración de humedad y de agua en los días de lluvia.

"Las paredes están agrietadas, los techos se caen, los baños están pésimos y hay puertas y ventanas con los vidrios rotos", detallaron.

Como consecuencia de esta situación, remarcaron, sus hijos todavía no pueden ir al jardín. "Si bien el ciclo lectivo ya empezó, no están recibiendo a los chicos", aseguraron.

El drama edilicio, enfatizaron, viene de larga data debido a que es una construcción que "fue realizada en seco hace más de 50 años" y que tuvo escaso mantenimiento.

"Los chicos no comenzaron las clases y aún no se sabe si van a comenzar, es una vergüenza que nuestros hijos no tengan ese derecho primordial que es a la educación".

A su vez, reclamaron por la reactivación de un expediente (52470945799/2016) por reemplazo de edificio para el jardín.

"Después de los reclamos que venimos haciendo el próximo paso será ir a la Dirección General de Educación de 13 entre 56 y 57. Ya no sabemos más a dónde ir a reclamar", expresaron.