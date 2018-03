Ratifican procesamiento y preventiva a Cristina por el Memoradum con Irán

La Cámara Federal de Casación dejó hoy firme el procesamiento y la prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por la firma del Memorandum de entendimiento con Irán, al rechazar recursos de su defensa. dijeron fuentes judiciales. El máximo tribunal penal del país rechazó revisar los procesamientos de todos los acusados a raíz de la denuncia del fallecido fiscal federal Alberto Nisman, según el fallo de la sala IV que se divulgó.

En lo referido a la prisión preventiva contra los detenidos, ex secretario Legal y Técnico del kirchnerismo, Carlos Zannini; Fernando Esteche, Jorge Khalil y Cristina Kirchner -esta última en libertad por sus fueros parlamentarios- los camaristas rechazaron los planteos por falta de fundamentación.

La causa por la firma del Memorando por el atentado a la AMIA ya fue enviada a juicio oral por el juez del caso, Claudio Bonadio, y quedó designado para su tratamiento el Tribunal Oral Federal 9.

Casación tenía pendiente de resolución las apelaciones presentadas contra el fallo de la Cámara Federal porteña -instancia intermedia- que confirmó lo resuelto por Bonadio y dejó procesados a todos los acusados por encubrimiento agravado, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad.

El máximo tribunal penal rechazó por "inadmisibles" las apelaciones de los procesamientos porque "las defensas no han logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción" de Casación, según el fallo. Además sostuvo que no hubo una "crítica concreta y razonada" contra el fallo de la Cámara Federal.

Esta decisión recayó sobre las apelaciones que habían presentado las defensas de Cristina Kirchner, su ex canciller Héctor Timerman -ya excarcelado por problemas de salud-; el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona y los restantes procesados.