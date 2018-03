El estallido de bronca de Cristina con Parrilli: "me calienta que seas tan pelotudo"

En una nueva escucha telefónica, la ex presidenta trata de "tarado" al ex funcionario

En las nuevas escuchas telefónicas difundidas anoche, se puede escuchar a una Cristina Kirchner molesta no sólo con dirigentes con los que está enfrentada, como Margarita Stolbizer, sino hasta con sus más estrechos colaboradores, como Oscar Parrilli.

Durante una conversación con el ex secretario de Inteligencia y que fuera funcionario a lo largo del kirchnerismo, en el marco de las escuchas ordenadas por el juez Ariel Lijo en la investigación por presunto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, la ex presidenta estalla de furia con su interlocutor al punto de decirle "me calienta que seas tan pelotudo".

Todo comienzo con la denuncia de Stolbizer sobre el funcionamiento del Instituto Patria, que no presentaba balances y su funcionamiento era dudoso. Cristina le pide a Parrilli "salí a matarla" a través de los medios y mientras establecen una estrategia sobre el tema, la ex mandataria se enfurece porque considera que la única que "piensa" es ella.

"¿Sabés cuál es el problema Oscar? Si la única que piensa soy yo, estamos en problemas", le dice a Parrilli, al tiempo que se queja "que lentejas son todos, muy lentejas todos...".

Y el punto culminante es cuando sobre el cierre de una conversación, siempre sobre la estrategia a seguir para contrarrestar la denuncia sobre el funcionamiento del Instituto Patria, le dice: "Me calienta que seas tan pelotudo! En serio, me calienta mucho que seas tan pelotudo! Chau, hasta luego".