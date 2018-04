"Hasta pronto Argentina; tienen en España un socio leal y fiable", dijo Rajoy al dejar el país

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, culminó hoy su visita al país con una conferencia magistral en la que calificó de "asombrosos" los dos primeros años de gestión de Mauricio Macri, visitó el Congreso de la Nación y el Parque de la Memoria, y se despidió ratificando que los argentinos tienen en España "un socio leal y fiable".

"Regresamos a casa. Hasta pronto, Argentina; tienen en España un socio leal y fiable", sostuvo Rajoy a través de su cuenta oficial de Twitter, minutos antes de emprender el regreso a su país. En su tercer y último día de visita a Buenos Aires, el jefe del Gobierno español también recibió el título de Huésped Ilustre de la ciudad y visitó el Parque de la Memoria, en la Costanera Norte, en recuerdo y homenaje a las víctimas de la dictadura cívico militar.

Previamente ofreció una conferencia magistral en Buenos Aires -a la que asistió el presidente Mauricio Macri- en la que dijo que los dos años que el mandatario lleva de Gobierno fueron “asombrosos” y confió que en su segunda gestión presidencial su foco estará en “intensificar las relaciones con Iberoamérica”. “Los primeros dos años de su gobierno han sido asombrosos”, sostuvo Rajoy sobre la gestión de Macri, que lo miraba desde la primera fila, acompañado por funcionarios, diplomáticos y empresarios de ambos países.

“Constato que hay una estrategia gubernamental de inserción inteligente en el mundo”, siguió el español, que lo felicitó por “normalizar la economía, racionalizar el gasto público y alentar el desarrollo de talentos”. Rajoy confió que se habían propuesto, junto con su par argentino, “cultivar los lazos indisolubles que unen a los dos países” y consideró que ambas naciones "están en inmejorables condiciones de proyectarse conjuntamente en el mundo” y “aportar mucho a la gobernanza global”. Pero al margen de sus referencias a la Argentina, Rajoy dejó claro que Iberoamérica será una prioridad en su segundo mandato al frente del gobierno español.

“Será la fase de intensificar las relaciones con Iberoamérica”, remarcó, pero aclaró que deben ser "relaciones simétricas y flexibles". También dedicó algunos minutos a hablar de los peligros de un mundo "con crecientes pulsiones populistas y proteccionistas”. Y consideró que “América latina se ha vacunado en muchos de estos males”.

Para Rajoy, la respuesta a estos males no puede ser “ni aislamiento ni inacción”, sino “mantener la confianza en el orden multilateral”, una máxima que comparte con Macri. En ese sentido llamó a Argentina a “seguir en esta senda en el marco del Mercosur” y avanzar en su camino de "convergencia con otros bloques exitosos, como la Alianza del Pacífico". El español también se mostró entusiasmado por la inminente firma de un acuerdo de libre comercio en el marco del acuerdo birregional entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

“Lo hemos perseguido veinte años y estamos cerca de conseguirlo” aseguró. Y se mostró satisfecho de que fuera una prioridad de la gestión de Macri. "Me sorprende que no lo fuera antes", remarcó. Otra vez marcando sus coincidencias con el mandatario argentino, dijo que tenían una “preocupación compartida por la grave situación política y humanitaria de Venezuela”. “Nuestro imperativo es devolver la palabra al pueblo venezolano, mediante elecciones libres y transparentes”, expresó, luego de que ayer ambos mandatarios afirmaran que no reconocerán las próximas elecciones que se lleven adelante en ese país.

Luego, Rajoy se dirigió al Congreso nacional donde fue recibido por la vicepresidenta Gabriela Michetti y los titulares de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y del Senado, Federico Pinedo, con quienes compartió un almuerzo y dialogó sobre las relaciones bilaterales entre ambos países. Michetti, Monzó y Pinedo, junto al embajador argentino en España, Ramón Puerta, recibieron este mediodía al mandatario español en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, donde estuvo acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, y por el embajador español en nuestro país, Javier Sandomingo.

En el almuerzo en el Salón "Delia Parodi" también participaron los jefes de bloque de la UCR, Mario Negri; del PRO, Nicolás Massot; del FPV, Agustín Rossi, y del PJ, Pablo Kosiner, mientras que por el Frente Renovador estuvo José de Mendiguren, y por la Coalición Cívica lo hizo Juan Manuel López. Rajoy arribó al Palacio del Congreso apenas pasadas las 13, después de visitar el Parque de la Memoria, en el que rindió homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. La recepción al jefe de Estado español incluyó una guardia de honor a cargo del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y un cordón de honor de los cadetes de la Policía Federal Argentina.

La visita al Congreso nacional fue la última actividad del presidente español de la gira por dos días en nuestro país que incluyó una reunión con el presidente Mauricio Macri, y una disertación ante empresarios y dirigentes de distintos sectores sociales y económicos.