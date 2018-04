Por la sanción a Temperley, el Lobo se aseguró la permanencia

El Gasolero perderá la categoría. Gimnasia y Echagüe habían presentado recursos de queja y la ADC les dio la razón

| Publicado en Edición Impresa

El Lobo seguirá en la Liga Argentina: tras el fallo de la ADC no tendrá que jugar playout / Sebastián Casali

La Asociación de Clubes de Básquetbol, el ente por el cual se rige la Liga Nacional (máxima categoría) y la Liga Argentina (segunda división, ex TNA) sancionó con desafiliación al club Temperley por reiterados incidentes, por lo que el Gasolero perderá la categoría y, de esta manera, no se disputará la serie de playout para no descender, que debían jugar desde mañana Gimnasia y Echagüe de Paraná. De esta manera, el Lobo seguirá jugando en la Liga Argentina y mantendrá la categoría.

En diálogo con este diario, el dirigente del básquet mens sana José Luis Staiano confirmó que “nosotros desde el club no nos quedamos de brazos cruzados y presentamos, en conjunto con Echagüe, distintas notas pidiendo que la sanción a Temperley debía hacerse efectiva esta temporada, lo que finalmente ocurrió”.

¿Cuál fue el fallo de la ADC contra Temperley? Suspendió a dicha institución por 200 días luego de la gran cantidad de antecedentes por sanciones aplicadas por conductas violentas al dirigente Hernán Lewin, con reiterados insultos a los árbitros y expulsiones, con posteriores sanciones incumplidas. Ante esta situación la serie de playoffs de La Liga Argentina que debía jugar se la dio por ganada a Centro Español.

EL COMUNICADO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ADC

Luego de publicar la resolución contra el Gasolero, detallando los expedientes del caso, el “Honorable Tribunal de Disciplina” realizó un comunicado explicando todas las decisiones en un miércoles por demás convulsionado. “La Mesa Directiva resolvió suspender la afiliación de Temperley por 200 días, luego de la gran cantidad de antecedentes por sanciones aplicadas por conductas violentas al dirigente Hernán Lewin, con reiterados insultos a los árbitros y expulsiones, con posteriores sanciones incumplidas”, comienza el escrito.

“Ante esta situación, la serie de Playoffs de La Liga Argentina se dio por ganada a Centro Español de Plottier. Como consecuencia de este mismo fallo, la Mesa Directiva de la AdC resolvió este miércoles suspender la serie de Playoffs por el descenso entre Atlético Echagüe Club de Paraná y Gimnasia y Esgrima La Plata. De esta forma, ambos equipos mantienen la categoría”, prosigue el comunicado, dejando asentado que el Lobo continuará una temporada más en la segunda categoría del básquet nacional, al igual que el equipo de Paraná.

El mismo, prosigue: “En la reunión de Mesa Directiva estuvieron el presidente Fabián Borro, el vicepresidente 1º Gerardo Montenegro, el vicepresidente 2º Eduardo Tassano, el tesorero Andrés Pelussi, el secretario Néstor Chaves, el secretario técnico Sergio Guerrero y el dirigente Patricio López Islas. Además, los integrantes del staff profesional también expusieron la actualidad de cada área”.

LOS JUGADORES DE TEMPERLEY SE EXPRESARON EN CONTRA

Conocida la sanción, los jugadores del básquet de Temperley emitieron un comunicado. “Queremos expresar nuestra disconformidad del fallo, ya que nos deja sin competir en una instancia a la que accedimos deportivamente”, comienza indicando el mismo.

En otro pasaje, aseguran: “Hay un trasfondo político, sobre el que no nos corresponde entrar en detalles. Pero todos sabemos que en estos años, han sucedido cosas de mayor gravedad y no se han medido con la misma vara”.