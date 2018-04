No levanta: el Lobo falló en las dos áreas y volvió a perder en el Bosque

Por: NICOLAS LAMBERTI

Gimnasia no logra levantar cabeza y su entrenador Facundo Sava no da pie con bola. “Cuando las cosas no salen, hay que probar cosas nuevas”, dijo el DT durante la semana y en la previa sorprendió con la salida de Coronel de la última línea para devolverle el lugar a Facundo Oreja y también poniendo dos delanteros marcados: Niell y Contín.

Y Gimnasia mejoró algo en ofensiva recuperando el gol , pero una vez más pasó zozobras en defensa y volvió a pagarlo con una nueva derrota en su casa, esta vez ante Atlético Tucumán por 2 a 1. ¿Fue demasiado castigo?, tal vez sí, pero si de algo no sabe el fútbol es de merecimientos.

En el inicio el Tripero intercambió con Atlético el dominio del balón. Hasta el primer cuarto de hora, el conjunto visitante incomodó al mens sana, que no encontraba los caminos para arrimarse al arco de Batalla. Con Brahian Alemán un tanto encerrado en la izquierda y un poco lejos de Faravelli, al Lobo le costaba tejer juego e inquietar al arquero.

Por eso, las opciones del pelotazo largo y la pelota quieta eran más que potables. A la primera de ellas casi le saca provecho Contín, que recibió un pase de cabeza de Niell después un envío aéreo pero el centrodelantero, desde el borde del área e ingresando de frente al arco, desaprovechó una clara situación elevando el remate.

En tanto, mediante la segunda de estas opciones, Gimnasia volvió a desaprovechar otra clara ocasión. Facundo Oreja apareció por el segundo palo y casi contra la línea del arco, no pudo conectar con pierna izquierda.

Sin embargo, la apertura del marcador llegaría cuando el equipo intentó otra cosa: atacar colectivamente. A los 31 minutos Rinaudo le puso un gran pase a Niell que escapó por derecha y tiró el centro atrás que recogió Contín. El delantero cedió atrás para Alemán que tenía el remate, pero prefirió darle un exquisito pase a Faravelli, que entrando con el arco de frente la colocó en el ángulo izquierdo de Batalla y rompió el cero.

Pero los tucumanos también tuvieron las suyas aunque por la impericia de Leandro Díaz a la hora de definir, el Lobo pudo conservar la ventaja. El atacante apareció solo a un metro del arco ante la marida de Martín Arias a quien le costaba adueñarse del área chica, pero remató alto y se perdió un gol increíble. Y casi sobre el final, desde la misma posición, volvió a fallar enviando el balón por un costado.

FALLÓ EN EL AREA DE ENFRENTE Y LO GOLPEARON FEO

Respirando hondo Gimnasia se fue al vestuario con la mínima diferencia a su favor y sabiendo que ya no podría equivocarse más en la última línea.

En el inicio, los de Sava esperaban y dejaban hacer a los tucumanos , que disponían del balón pero eran poco nocivos y, en un cuarto de hora, las más claras habían sido para el local.

Primero Alemán hizo revolcar a Batalla después de un gran zurdazo combado que el arquero sacó al córner y después Guanini metió un cabezazo a quemarropas que el mismo Batalla sacó por arriba.

Sin embargo, cuando el Lobo parecía aplomarse, llegó el empate. Aliendro metió un puntazo que tapó abajo Martín Arias, pero tras el rebote, fue Melo quien metió un zurdazo bajo que se clavó contra el palo izquierdo para el 1 a 1.

Unos minutos después, el Colorado decidió mover una ficha en ataque y puso a Nicolás Dibble por Franco Niell, quien se había mostrado activo en la ofensiva. Y en la primera que tuvo, el uruguayo hizo una de más cuando tenía el remate y se perdió el segundo.

Pero el que no se lo perdería sería Gervasio Núñez, que aprovechó un contragolpe bien manejado por sus compañeros y de zurda, marcó el 2 a 1 para la visita.

Enseguida y con la desazón que se respiraba en el Bosque, el entrenador mandó a la cancha a Pereyra por Oreja para buscar la reacción, pero poco pudo conseguir, y también hizo debutar a Gómez, quien ingresó por un insulso Colazo y casi no tocó la pelota.

Sobre el final quedó tiempo para un mano a mano de la Pulga Rodríguez, que fue bien atorado por Martín Arias y un cabezazo del arquero que fue a buscar en un córner, pero tapó Batalla.

Tras esto, se consumieron los tres minutos que adicionó Pompei y una nueva derrota se hizo presente en 60 y 118. El Lobo no pudo doblegar a un rival que alternó titulares y suplentes y una vez más perdió puntos que necesitará como el agua en el semestre que viene.

El equipo de Sava sigue arriba de un tobogán que hoy lo condujo a cosechar su quinta derrota consecutiva. ¿Habrá tocado fondo?. Por su bien, se espera que sí. Hoy, volvió a irse silbado.