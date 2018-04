Piden la intervención del Cementerio

| Publicado en Edición Impresa

El concejal del GEN Gastón Crespo reclamó este fin de semana la intervención del Cementerio local y la constitución de una comisión investigadora que audite la situación financiera, edilicia y ocupacional de ese predio municipal.

El edil afirmó que “hay fundadas sospechas de malversación de fondos, irregularidades operativas y procedimientos inapropiados”.

Según consigna la presentación, “en los últimos años se han constatado profundos deterioros de las condiciones generales del predio”, y describió que “los lugres comunes están abandonados o inhabilitados, la red de agua no funciona correctamente, los baños están clausurados y hay basura acumulada por todas partes”.

Crespo fundamentó además su pedido de intervención y auditoría en que “quien llega al Cementerio de La Plata sólo percibe desolación y abandono. Muchas de las tumbas, todas importantes, pero sobre todo las que recuerdan a personajes históricos, cuentan con vidrios rotos, ataúdes en malas condiciones y restos óseos expuestos a la vista de cualquier visitante”.

Y advirtió que “en lo administrativo y financiero también encontramos algunas falencias que deberían ser explicadas por el Ejecutivo municipal. No entendemos cómo un lugar que genera recursos propios y que además cuenta con un presupuesto asignado no pueda encarar mejoras básicas para cualquier espacio público. Inclusive no está desarrollado un grupo de mantenimiento que repare estructuras importantes como lo son los portones de entrada o las calles internas. Ni siquiera la pintura de las paredes”.