El Kun debió operarse y preocupa a Sampaoli

Sergio Agüero, delantero argentino del Manchester City, confirmó este martes que se sometió a una cirugía en la rodilla izquierda para recuperarse de la lesión que arrastra desde principios de marzo.

Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas 💪//Recovering from an arthroscopy on my knee. Fully motivated to get back soon to the field 💪