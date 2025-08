Pedro Aznar: “Soy osado por naturaleza”

pgaray@eldia.com

Pedro Aznar cumple 50 años con la música, y en esos 50 años ha hecho todo: fue parte de algunos de los grupos más emblemáticos de Argentina, con Serú como bandera, grabó con Charly, Spinetta, Mercedes Sosa, Serrat, Roger Waters, hizo música de cine, se fue afuera jovencito para ser parte del Pat Metheny Group, y desarrolló una carrera solista que en cinco décadas se movió a través de todo tipo de influencias, ritmos y melodías con desparpajo.

Aznar, que adelanta que está preparando un EP, se encuentra desde el año pasado celebrando los 50 años sobre los escenarios, motivo por el cual llega hoy a la Ciudad para presentarse en el Teatro Argentino. Los cincuenta, y los aniversarios en general (se cumplieron hace poco 30 años de Serú 92, y Charly cumplió 70, por ejemplo, “son una excelente oportunidad para volver a ver esos trabajos en profundidad y tomar dimensión de cómo se llevan con el tiempo transcurrido”, cuenta en diálogo con EL DIA. “Me da alegría ver que, esencialmente, se sostienen tan bien como cuando salieron, sólo que por razones diferentes, aunque igualmente válidas”.

- ¿Cómo recordás a ese Aznar que muy jovencito se metió a tocar con Serú, con Spinetta Jade, con Pat Metheny?

- Era un chico que buscaba la música que abriera la puerta de la magia, de la trascendencia. La piedra filosofal. Poco ambicioso, el chiquilín… Por supuesto no lo logró, pero en el camino se encontró con algún que otro compás bien logrado.

- ¿Y cuando aparece el Pedro solista, por qué aparece el deseo de hacer algo propio?

- Porque el compositor estuvo en mí desde el principio. Era una de las cosas a desarrollar. De todas formas, siempre tuve un enorme respeto por la labor del intérprete, así que también le di lugar a las obras de otros autores en mi repertorio.

- Ese Pedro Aznar del pasado fue bastante aventurero, no tuvo problemas en irse del rock nacional a buscar su destino, hacer música afuera, hacer música de películas, cambiar. ¿Sentís que es algo que has tenido siempre, una falta de miedo para explorar?

- Así es. Soy osado por naturaleza, y además fui reforzando esa idea a lo largo del tiempo. La música (el arte) que no toma riesgos me aburre cada día más. Si no te sacude, inspira o revoluciona, es puro empapelado sonoro.

- ¿Y cómo recordás aquellos años? Siempre fuiste respetado pero había cierta resistencia hacia tu figura, te trataban de intelectual de la música.

- Es lo que se dice cuando no se entiende algo.

- Uno mira para atrás, esos años, esas bandas, esos 70s, 80s, y da la sensación de que había una cumbre de talento, de cultura, de trasgresión, muy rica. ¿Es que la visión por el espejo retrovisor siempre embellece o realmente fue una época única?

- Las dos cosas. Había un deseo de cambiar el mundo que atravesaba todas las artes. Hoy hay más que nada cansancio, repetición, cinismo y desencanto. O, en el mejor de los casos, bronca. Es triste, porque hoy necesitamos aquel espíritu rebelde y pionero más que nunca. Hoy, si no cambiamos el mundo, nos extinguimos.

- ¿Y cómo ves esta escena musical donde el rock parece estar dejando el centro? Vos justamente siempre fuiste un hombre adepto a la fusión y a escuchar todo, ¿te interesa el trap, por ejemplo?

- Me interesa todo lo que se haga de nuevo. En principio, por principio. Para ver qué se dice y qué se hace con lo que pasa. La música popular es un crisol de posibilidades muy amplio. Se llame rock o lo que sea, ahí hay material de sobra para inventar de todo.

- ¿Y el mundo? ¿Se consiguieron algunas de las cosas por las que se luchó en ese tiempo?

- Mafalda se seguiría agarrando la cabeza. Sigue habiendo guerras, hambre, genocidios, desigualdad, racismo, xenofobia, depredación ambiental. Pero sería injusto pasar por alto los avances que se han hecho en muchas áreas. El problema es que hoy estamos ante un intento brutal de hacer retroceder esos progresos.

- Teniendo en cuenta que el de La Plata, en el Teatro Argentino, se trata de un show de 50 años, ¿cómo hacés para que convivan todos los Pedro Aznar de tu carrera sobre el escenario? ¿Cómo se arma ese repertorio?

- No fue fácil elegir una única canción de cada disco o proyecto, pero conté con la ayuda de la gente, que generosamente me sugirió canciones a través de mis redes sociales. Eligieron con muy buen gusto, y el repertorio definitivo quedó contundente y emocionante. Este espectáculo es todo un viaje. Hago música de todos mis discos solistas y de los grupos en que participé, en orden cronológico. Empiezo, de hecho, con la primera pieza que compuse a los quince años en el grupo Madre Atómica. Y cierro, después de pasar por todo ese material, con un estreno.