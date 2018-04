Maltrato a bebés en una guardería: un papá escondió un celular y grabó todo

Una pareja denunció judicialmente a dos docentes encargadas de cuidar a su hijo en un Jardín Maternal en la ciudad de Sunchales, en Santa Fe. Según contó el padre, comenzaron a sospechar de maltrato infantil tras un severo cambio de comportamiento del niño, de casi dos años, quien demostraba temor cuando algún adulto le decía algo.

Debido a esto, decidieron colocar un celular en la mochila del pequeño para grabar la forma en que las maestras trataban a los chicos. Luego de contar con este material probatorio se dirigieron a radicar la denuncia.

La madre de otro de los niños que asiste al jardín contó en una entrevista radial que, de las dos maestras, “una era más agresiva que la otra pero igual las dos amenazaban a los nenes”, y comentó que ayer tuvieron una reunión con personal del Jardín para recibir explicaciones. “Me fui más angustiada, la maestra dijo que había tenido un mal día, y que a mi hijo no le daban agua cuando pedía porque la tiraba”.

Además, con la investigación en curso, la madre aseguró que el Jardín no cuenta con habilitación municipal para funcionar como tal sino como un comercio.

El padre de Dylan, el nene al que una de las maestras encerró en el baño y se negó a darle agua, escribió una carta contando los hechos, con mucha bronca e indignación.

La carta del padre:

Tristeza, bronca e impotencia.

Maltrato infantil en el jardin “Creciendo Kids” de Sunchales.

Cada tanto se ve por las noticias que en las grandes ciudades pasan cosas que jamás te imaginarías que podrían pasar en Sunchales. ¡Realmente la gente está podrida por dentro!

Hoy me toca vivirlo a mí como padre, pero creo que cualquier ser humano entiende que un bebé, niño o chico son personitas inofensivas llenas de amor. Y son los más vulnerables.

Voy a hablar por mi bebé, se llama Dylan, tiene un añito y ocho meses. Él habla pero poquitas palabras. Hace tiempo que lo notábamos raro con la madre, a la hora de bañarse no quería entrar al baño, gritaba, lloraba, cuando le decíamos que no a algo se pegaba solo en la cabecita, pensábamos que nosotros estábamos fallando en algo pero no fue así.

La realidad es que en el jardín donde lo mandábamos desde sus primeros 3 meses, nos enteramos anoche que era maltratado psicologicamente todo el tiempo.

Escuchar una grabación de tres horas donde su seño (no voy a dar nombre) le dice a mi bebé "cortala Dylan o vas a pasar la mañana en el baño", pasan los minutos y otro bebé pregunta por Dylan y la maestra responde "Dylan ahora está pensando, no puede" (encerrado en el baño), pasa una hora de grabacion y la seño dice "Dylan quién te dio permiso de salir del baño, volvé total llorás igual que en la salita".

Donde por media hora mi bebé pide "agua, agua" y la seño le dice "no, no te voy a dar". Y muchas más cosas que se me parte el alma solo de compartirlas. La grabacion dura tres horas y es de un solo día así que imagínense, mi bebé hace casi dos añitos que está ahí.

Amo a mi bebé y por más que esas personas paguen por el daño nadie me va a quitar el dolor de saber que mi bebé fue maltratado.

¡Que esto no le pase a ningun bebe más! ¡Ahora está todo en manos de la justicia!