Real Sociedad, con Rulli, goleó al Aleti del Cholo

Atlético de Madrid, conducido por Diego “Cholo” Simeone, fue goleado ayer por Real Sociedad, con Gerónimo Rulli de titular, por 3-0 como visitante, y se alejó en la pelea por el campeonato de la Liga de España, en el marco de la 33ta. fecha.

El brasileño Willian José y el español Juanmi, en dos ocasiones, marcaron para el conjunto vasco. Rulli (ex Estudiantes) ocupó el puesto de guardameta titular en el conjunto ganador, al tiempo que Ángel Correa (ex San Lorenzo) en el once inicial.