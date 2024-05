A los nubarrones financieros, Kicillof suma una disputa política que no cede

En el gobierno bonaerense afirman que el recorte de los fondos federales a la Provincia que dispuso la administración de Javier Milei tuvo un impacto de 1 billón de pesos en los primeros cuatros meses del año. El número suena enorme. Tanto como su impacto.

En la Provincia aseguran que representa seis meses de sueldos de la policía. O el equivalente a la inversión anual que supone sostener el servicio alimentario escolar.

No asoma, por ahora, ningún elemento que haga torcer ese declive. Ni desde el punto de vista económico ni político. Axel Kicillof está afuera de cualquier negociación por la ley Bases, la principal obsesión del Presidente por estas semanas. Gobernadores peronistas están recibiendo propuestas de reactivación de obras y ayudas financieras a cambio del voto de sus senadores para que esa herramienta vea la luz en el Congreso.

En el caso del bonaerense, aún cuando estuviera tentado de sentarse a conversar con la Casa Rosada, no tiene nada para ofrecer. Los dos senadores por la Provincia (Wado De Pedro y Juliana Di Tullio) responden sin fisuras a Cristina Kirchner.

Esa encerrona torna aún más complejo el cuadro. A los nubarrones financieros se le suman los chispazos políticos producto de la pulseada cada vez más elocuente que protagoniza el círculo cercano a Kicillof con La Cámpora que tiene como telón de fondo el armado de las listas para el año que viene.

La reaparición de la ex presidenta no logró poner paños fríos sobre esa disputa que, por momentos, se asemeja a una cuestión ya personal entre Máximo Kirchner y el Gobernador. Cristina laudó, de alguna forma, en favor de su hijo. Dejó dibujados algunos desaires a Kicillof como no haberlo hecho subir al escenario o dejarlo afuera de la foto de familia que coronó aquella cita de Quilmes.

Los principales armadores del mandatario acaso esperaban otra cosa. Insisten en que nadie desconoce la jefatura política del espacio que ejerce Cristina. El rechazo tiene que ver con el poder delegado. “No se puede seguir conduciendo diciendo que es Máximo el que define”, señalan algunas fuentes que reportan a Kicillof.

Por eso, los gestos diferenciadores persisten. Ayer en La Plata se produjo uno de ellos. Carlos Bianco es el principal funcionario de confianza del Gobernador y se puso a la cabeza del Frente Popular Patria y Futuro, un sector que aglutina organizaciones sociales y referentes del peronismo. ¿Será la herramienta política que le de nacimiento al kicillofismo?.

Acaso Kicillof haya mitigado parte del golpe sobre la mesa que pegó Cristina Kirchner con la reunión que mantuvo con la cúpula de la CGT. Algunos de sus integrantes, como Pablo Moyano, ya vociferan una candidatura presidencial del mandatario bonaerense.

En rigor, el encuentro tuvo como objetivo central diagramar el rechazo a la ley Bases. Para Kicillof sirvió además para robustecer la imagen de que es uno de los dirigentes más activos en la oposición que rechaza las medidas del gobierno nacional.

Ese mensaje buscará ganar musculatura cuando el Senado se apreste a debatir esa herramienta que reclama Milei. Desde la Provincia se impulsa una suerte de abrazo al Congreso para visibilizar el rechazo al avance de esa ley.

La oposición también transita días de tensión, como anticipo de los realineamientos de cara al año que viene. Los ex socios de Juntos por el Cambio desarrollan una particular disputa por los fondos que reciben los municipios. El PRO reclama modificar una ley para que lleguen en forma proporcional más recursos a los distritos grandes. Los radicales, resisten.

Hay otra disputa adicional que tiene que ver con proyectos que Kicillof envió a la Legislatura. Dos de ellos tienen que ver con la creación de empresas estatales para la fabricación de medicamentos y de emergencias médicas. El PRO ya salió con los tapones de punta a rechazar la idea de ampliar la estructura del Estado.

Desde uno de los bloques libertarios del Senado acusaron a la UCR de querer apoyar esas iniciativas del Gobernador.

Los radicales dicen que van a estudiar esos temas antes de decidir. Por lo pronto, gambetearon la polémica con una maniobra rápida: rechazaron firmar un acta-acuerdo que les envió el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, que incluía el apoyo a esas iniciativas. Salieron por arriba: argumentaron que antes la Provincia debía solucionar el déficit prestacional del IOMA.

Aunque no lo parezca, la política empieza a moverse al compás de 2025.

“Cerca del Gobernador rechazan que Máximo Kirchner ejerza un poder delegado de la ex presidenta”