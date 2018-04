Cinco experiencias sexuales para vivir al menos una vez

Los especialistas van más allá en las relaciones y recomiendan disfrutar al máximo

Si hay algo que caracteriza a las nuevas generaciones, es que dan mucho valor a las experiencias de vida, antes que a las cosas materiales.

No es una regla que aplica para todos, pero en la mayoría de los casos, prefieren los viajes, conocer nuevos lugares o realizar cosas que les hagan desbordar la adrenalina.

“Ese lema de ‘Solo se vive una vez’ nos llama a aprovechar cada día y disfrutar todos los aspectos de nuestra vida”, explica David Barrios, psicoterapeuta y sexólogo clínico. “Sí, eso incluye el aspecto sexual. Realmente ¿por qué tenemos que conformarnos con aquello que ya sabemos que nos gusta?”

Como todos, seguro la pareja tiene sus posturas favoritas, pero podrían sacarle provecho al amplio y variado mundo del sexo. Podrían aventurarse a probar algo diferente al menos en una ocasión. Tal vez llegue a gustarles, pero no lo sabrán si no le das una oportunidad.

Seguro hay algo que siempre han querido hacer, pero nunca se han atrevido. Eso sí, no es bueno sentirse presionado a hacerlo, ya que deben estar 100% seguros y sentirse cómodos, sostiene el especialista.

ENTRE LAS OPCIONES MÁS OSADAS QUE RECOMIENDA ESTÁN:

Intentar más y más posturas

No importa si las experimentás con tu pareja de toda la vida o con amantes de ocasión. Esto te ayudará a alimentar el deseo y a que tu relación amorosa marche muy bien. También probá cambiando tu vestimenta, una lencería coqueta o tengan sexo en lugares que aún no han explorado, como la cocina. No teman a intentar posturas “difíciles”.

TENER SEXO CO N ALGUIEN MAYOR O MENOR QUE VOS

Si revisás bien podrás darte cuenta que la mayoría de las personas con las que has mantenido una relación estaban en tu rango de edad. Suele pasar. Pero si ahora estás soltero o soltera, podés probar con alguien que sea 10 o 15 años mayor o menor que vos.

AMANTE DE VACACIONES

Cuando salís de vacaciones, ya sea con amigos o solo, casi siempre conocés a alguien. Si la otra persona te gusta, no dudes en tener un encuentro sexual apasionado, pues puede que se convierta en uno de los mejores recuerdos de tu vida. Eso sí, no te enganches ni creas que de esa sesión de sexo debe surgir una relación sería, aunque se podría dar.

UNA FIESTA SEXUAL

Son exclusivas y suelen realizarse en clubes privados. Pero es una de las fantasías más llamativas: tener relaciones sexuales con varias personas al mismo tiempo. Podés tomarlo cono una manera nueva de entender y apreciar el sexo, afirma el experto.

AÑADIR ALGO NUEVO A LA CAMA

Siempre es bueno probar con algún juguete erótico. Si nunca has usado uno, podés empezar con algún lubricante, gel para masajes y ropa interior comestible hasta llegar a los vibradores. También vale ver una película porno juntos. No son sustitutos de nada, sino complementos que elevan tu nivel de satisfacción.