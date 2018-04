Gregorio Pérez: "Tengo una debilidad por Gimnasia, todos lo saben"

El ex entrenador mens sana Gregorio Pérez, quien aparece en una lista que maneja la dirigencia para reemplazar a Facundo Sava luego del interinato del Indio Ortiz, habló en exclusiva con La Redonda y reconoció que le generó "mucha satisfacción" que lo tengan en cuenta.

"El recuerdo y el cariño por Gimansia existe. No hemos perdido la memoria", dijo el técnico que viene de ser despedido de Independiente de Bogotá.

"Estamos con la llama viva todavía, sufrimos un cachetazo inmerecido, y nos dolió. Pero estamos repuestos, con la familia. Me siento como cuando recién empecé, con más experiencia y sabiduría, lógicamente. Hemos crecido, y nos mantenemos actualizados, es una preocupación que uno la hace con gusto".

Asimismo contó que sigue la actualidad del Lobo día a día: "Lo sigo a Gimnasia. No quiero quedar bien con nadie, pero tengo una debilidad por Gimnasia y todos lo saben. Lo sigo de cerca y me lastima que no se le den las cosas. La preocupación es estar nuevamente en la lucha del promedio el campeonato que viene. Hay rachas a veces que no son satisfactorias y hay que afrontarlas. Yo sé que hay gente con capacidad en la directiva, que puede sacar esto adelante".

Consultado sobre si le gustaría regresar, no dudó: "Lógico que me gustaría que me tuvieran en cuenta. Por el Indio tengo un gran respeto, como por todos los que pasaron por Gimnasia, como Pedro, Sava, conozco a Alfaro, tuvo el interinato Messera, a quien también le tengo respeto y cariño. Y ahora le deseo lo mejor al Indio, al Coco San Esteban y hay muchos que pasaron y trabajan que conocí. Mi deseo es que Gimnasia salga adelante sea con el técnico que sea. Me dio mucha satisfacción de que mi nombre esté en la lista. Es recordar el pasaje de uno no solo como profesional sino también como persona".

Por último, sin querer ahondar demasiado en una propuesta, aseguró que "uno está preparado para sacar esto adelante pero no puedo decir mas nada. Ya con que me tengan en cuenta, no se imaginan la satisfacción que es".