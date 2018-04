La kiosquera atacada por no aceptar un billete de $2 habló del hecho

Una empleada de un kiosco ubicado en calle 22 y 60 fue atacada la semana pasada por un cliente cuando le dijo que no podía recibirle un billete de dos pesos, que pierde vigencia desde el próximo 27 de abril.

"Me tiró los cigarillos en la cara y amagó a pegarme. Salí corriendo y me empezó a ahorcar. Lo agarré de la camisa, le rompí los anteojos y le di un rodillazo en los genitales", relató la joven.

Tras cinco minutos de "volar de acá para allá", según explicó, "me tiró al piso, me arrastró, me dejó tirada y se fue. Yo salí atrás pero me ganaron los nervios".

Y agregó: "hice la denuncia y mi familia fue a su casa, tras identificarlo, y dijo que tiene problemas y no sabe qué le pasó".