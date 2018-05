No es una catarata ni una fuente: tremenda pérdida de agua en 522 y 132

Lo vecinos aseguran que hace una semana que tienen baja presión por un caño roto

Una enorme pérdida de agua en 522 y 132 tiene locos a los vecinos. Si bien se parece a una catarata o a una fuente, en el barrio aseguran que hace más de una semana se rompió un caño y padecen la falta de presión de agua.

"Es una vergüenza, ya hice más de 5 reclamos y el agua sigue saliendo, cuando nos piden que la cuidemos", aseguró una de las frentistas al noticiero de Imagen Platense. "Es increíble que no nos den una solución", aseguró, al tiempo que sostuvo: "No es una pérdida chiquita, es un caño maestro. Mi hijo arriba no tiene agua y de la empresa no vienen a arreglarlo".