Docentes encabezaron "marcha de las antorchas" en Plaza de Mayo por más presupuesto

Sindicatos de la educación, estudiantes y científicos participaron hoy de una "Marcha de las Antorchas" en defensa de la universidad pública y en rechazo de "una paritaria del 15 por ciento" para los profesores universitarios que, dijeron, buscan "romper el techo paritario que pretende imponer el gobierno".

Los manifestantes se concentraron cerca de las 17 en el cruce de la avenida de Mayo y 9 de Julio y desde allí marcharon a Plaza de Mayo, donde tuvo lugar un acto de fuerte tono opositor. La convocatoria fue impulsada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), y contó con la adhesión de la Ctera, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), el sindicato de docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), agrupaciones estudiantiles y organizaciones de científicos.

El secretario general de la Conadu, Carlos De Feo, dijo a Télam que “los docentes universitarios estamos orgullosos de haber dado esta contundente muestra de unidad con toda la comunidad universitaria y la sociedad que acompaña el derecho a la educación publica frente al ajuste del gobierno en el presupuesto y el techo salarial que quiere imponer a los trabajadores”.

“La marcha de antorchas nos da mucha fuerza para revertir estas políticas que tanto dañan al pueblo mientras los especuladores se siguen enriqueciendo”, resaltó el dirigente sindical. De Feo añadió que "recursos para financiar fuga de capitales hay, esta marcha demostró que la sociedad quiere que vayan para la universidad publica y los derechos de los trabajadores y el pueblo argentino”.

El dirigente dijo que la Secretaría de Políticas Universitarias "volvió a ofrecer un 15% en cuotas sin cláusula gatillo frente a una inflación de un 10% en los primeros cuatro meses del año y que ya el Gobierno no puede ocultar que superará el 25%".

En tanto, el secretario General de Suteba, Roberto Baradel, aseguró que “en muchas provincias los docentes no están cobrando los salarios o lo hacen de manera diferida, acompañamos esta marcha en defensa de la universidad y de toda la educación pública”. “No vamos a aceptar salarios a la baja, no lo aceptamos antes y menos ahora, no vamos a financiar la especulación financiera a costa del presupuesto de la educación”, advirtió.

Y, remarcó que "la semana que viene va a haber una gran marcha federal en defensa de la educación pública que tendrá una jornada de lucha en la provincia de Buenos Aires organizada por el Frente de Unidad Docente el martes 22, mientras que el 23 de Mayo habrá un gran paro nacional”.

El ministerio de Educación de la Nación comunicó hoy a los docentes universitarios un incremento del 5 por ciento del salario a cuenta de los futuros aumentos que se acordarán en la mesa de negociación con los gremios.

"Este avance se inscribe en el marco del diálogo entre las partes y se suma al adicional actualizado desde el primero de febrero, fijado en 2,27%", indicó la cartera educativa en un comunicado, pocas horas antes de la "Marcha de Antorchas en Defensa de la Universidad Pública y el Salario Docente".