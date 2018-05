Un control de alcoholemia genera un escándalo político en la Región

| Publicado en Edición Impresa

La ensenadense diputada provincial ultrakirchnerista, Susana González protagoniza por estas horas un fuerte cruce con un funcionario municipal de Berisso, distrito gobernado por Cambiemos, a quien acusa de “hacer política” difundiendo el resultado de un control de alcoholemia que le dio positivo a la legisladora.

Del otro lado, aseguran que González llamó por teléfono al funcionario berissense “para zafar” del secuestro del vehículo.

El control se hizo en Montevideo y 9, en Berisso, en la medianoche víspera de la pasada Semana Santa y estuvo a cargo de personal de Control Urbano de ese municipio gobernado por el radical en Cambiemos Jorge Nedela y de Seguridad Vial de la Nación.

González, que conducía un Chevrolet Astra, registró 0,51 gramos por litro de sangre (una décima por encima de lo permitido) por lo que fue multada con $5.000 y el secuestro del vehículo.

La legisladora dijo que “había tomado dos copas de vino, no soy alcohólica, y la inspectora me dijo que si esperaba diez minutos esa décima de más me bajaba”.

Ante esa situación González pidió esperar diez minutos antes de hacerse un nuevo control pero, trascendió, el personal de Seguridad Vial de la Nación no se lo permitió.

La diputada llamó entonces por teléfono al titular de Seguridad berissense, Hugo Dagorret y según su relato “le pedí que me diera esos diez minutos”.

Sin embargo, el operativo siguió y a González le secuestraron el vehículo. “Me dejaron sin auto toda la Semana Santa a pesar de haber pagado la multa. En ningún municipio hacen eso, fue intencional”.

Pero más allá del fastidio por el secuestro del auto y transcurrido un mes del episodio, González -que fue secretaria de Seguridad en Ensenada, la comuna que administra el intendente Mario Secco- cargó contra Dagorret imputando al funcionario berissense de difundir con fines políticos lo ocurrido.

“Es un pobre tipo si hace política con esto”, disparó González convencida de que “Dagorret es el único que tenía ese dato (del procedimiento) y la mala intención de difundirlo”.

La legisladora K sostuvo que “una décima no marca mi calidad de persona, ni mi responsabilidad como política” y señaló que “me presenté en el juzgado y pagué la multa como corresponde”.

Desde Berisso en tanto, Dagorret aseguró que “González me llamó a las 12 de la noche y en ningún momento me dijo lo de los diez minutos de espera. Me llamó para zafar que no le secuestraran el auto pero nosotros nada podíamos hacer porque en el procedimiento intervenía Vialidad Nacional y ellos registran el resultado de las alcoholemias en una computadora y ahí queda. No se de dónde sacó González que podía esperar diez minutos y hacer un nuevo control”.

Sobre las acusaciones de la diputada, Dagorret sostuvo que “yo no hago política con esas cosas y esa noche había más de diez personas en el procedimiento, entre ellas personal de Control Urbano de Berisso que fue maltratado verbalmente por González. Para fue un episodio, más, incluso ni al intendente Nedela se lo conté”, dijo Dagorret.